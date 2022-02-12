/678964/رئيس-مجلس-النواب-دفع-العلاقات-البرلمانية-بين-مصر-والبحرين-يعزز-التنسيق-أمام-المحافل-الدولية-والإقليمية

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال لقائه مع السيدة/ فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، على الأهمية القصوى لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية ودفع التعاون البرلماني ،وكذا تعزيز التنسيق بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يعكس الشواغل الوطنية للبلدين الشقيقين أمام تلك المحافل.

دوت الخليج

العلاقات البرلمانية بين مصر والبحرين

جاء هذا في مستهل زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب.

عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جلسة مباحثات مُوسعة استهلها بالتأكيد على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية – البحرينية الأمر الذي يجعل منها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية – العربية، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على تعزيز تلك العلاقات بما يُحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبها، أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني على بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة، والتي تُعبر بجلاء عن عمق وخصوصية العلاقات المصرية – البحرينية، وعلى الصعيد البرلماني.

و أشادت رئيسة مجلس النواب البحريني، بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المُتبادلة، مُشيرة إلى زيارتها الأخيرة للقاهرة في شهر ديسمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى ان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، توجه أمس الجمعة على رأس وفد من مجلس النواب في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين تلبية للدعوة المُوجهة من فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني. هذا وتأتي تلك الزيارة في إطار العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، والتي خلقت حرصاً مُستمراً من قيادات البلدين على التنسيق الدائم دعماً للمصالح الحيوية للشعبين المصري والبحريني ، وتبادل الرؤى إزاء المُتغيرات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

ومن المُقرر خلال هذه الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة مع فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني و علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية، كما ستشهد الزيارة لقاءات مع عدد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين لتتناسب مع خصوصية تلك العلاقات وعمقها التاريخي.