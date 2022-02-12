المستشار حنفي جبالي: العلاقات المصرية البحرينية راسخة وتاريخية ونموذجا يُحتذى به في العلاقات العربية

/678960/المستشار-حنفي-جبالي-العلاقات-المصرية-البحرينية-راسخة-وتاريخية-ونموذجا-يحتذى-به-في-العلاقات-العربية

عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جلسة مباحثات مُوسعة مع فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، استهلها بالتأكيد على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية – البحرينية الأمر الذي يجعل منها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية – العربية، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على تعزيز تلك العلاقات بما يُحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

دوت الخليج

العلاقات المصرية البحرينية

جاء ذلك في مستهل زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الأهمية القصوى لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية ودفع التعاون البرلماني ،وكذا تعزيز التنسيق بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يعكس الشواغل الوطنية للبلدين الشقيقين أمام تلك المحافل.

من جانبها، أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني على بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة، والتي تُعبر بجلاء عن عمق وخصوصية العلاقات المصرية – البحرينية، وعلى الصعيد البرلماني، أشادت رئيسة مجلس النواب البحريني، بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المُتبادلة، مُشيرة إلى زيارتها الأخيرة للقاهرة في شهر ديسمبر الماضي.

هذا وتوجه رئيس مجلس النواب ، أمس الجمعة يرافقه وفد من مجلس النواب في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين تلبية للدعوة المُوجهة من فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني. وتجدر الاشارة إلى ان تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، والتي خلقت حرصاً مُستمراً من قيادات البلدين على التنسيق الدائم دعماً للمصالح الحيوية للشعبين المصري والبحريني ، وتبادل الرؤى إزاء المُتغيرات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

ومن المُقرر خلال هذه الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة مع فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني و علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية، كما ستشهد الزيارة لقاءات مع عدد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين لتتناسب مع خصوصية تلك العلاقات وعمقها التاريخي.