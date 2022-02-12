مايسة عطوة:مشاركة الرئيس فى قمة "محيط واحد" يأتى تقديرا لدور مصر الحيوى وأهميتها إقليمياً ودولياً

/678955/مايسة-عطوةمشاركة-الرئيس-فى-قمة-محيط-واحد-يأتى-تقديرا-لدور-مصر-الحيوى-وأهميتها-إقليميا-ودوليا

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس فى قمة "محيط واحد"، والتى تأتى فى إطار سلسلة قمم تُعنى بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسى بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام 2017.

دوت الخليج

وأكدت عطوة، على أن هذا الحدث المهم تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى "ماكرون" ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولى لمواجهة التدهور البيئي، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصرى الحيوى إقليمياً ودولياً فى إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، والذى سيتوج باستضافتها للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الجاري.

مايسة عطوة: مشاركة الرئيس فى قمة "محيط واحد" يأتى تقديرا لدور مصر الحيوى وأهميتها

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الجانب الفرنسي والأوروبي حرص على مشاركة مصر في القمة نظرًا لجهودها في ملف تغير المناخ، وهناك تقدير دولي كبير للدور المصري في المجالات المتعلقة بالحفاظ على البيئة ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية لخطوات مصر نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.

وتابعت عطوة: لاسيّما وأن مزيج الطاقة الجديدة في مصر أصبح بنسبة 25%، لافتًا إلى أنّ منظومة النقل الجديدة في مصر أصبحت تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القمة تركز هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما فى ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحرى بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.

الرئيس السيسي يشارك في قمة محيط واحد

وكان قد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة "محيط واحد" والتي عقدت في مدينة بريست الفرنسية، تأتي هذه القمة في إطار سلسلة قمم تُعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام 2017.

و تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.