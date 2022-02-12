/678954/توقعات-بترشحها-مرة-أخرى-هيلاري-كلينتون-تعود-لأضواء-السياسة-الأمريكية

سنوات طويلة اختفت فيها السياسية الأمريكية هيلاري كلينتون، قبل أن تعود مؤخراً إلى الواجهة من جديد في حدث خاص بالحزب الديمقراطي، وسط تكهنات باحتمال ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات عام 2024.

دوت الخليج

كيلنتون المقرر المشاركة في مؤتمر "تحفيزي" للحزب الديمقراطي، الذي تنتمي إليه، في ولاية نيويورك، حيث ستتحدث المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون في المؤتمر المقرر عقده في فندق شيراتون خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما أوردت شبكة "سي إن بي سي"الإخبارية الأمريكية.

شعبيتها أكبر من شعبية الرئيس جو بايدن

وتحظى كلينتون التي وصفها مصدر بـ"المحبوبة" من قبل الاتجاه العام في الحزب الديمقراطي، أنه من المرجح أن تكون شعبيتها أكبر من شعبية الرئيس جو بايدن.

القيادي في الحزب الديمقراطي بولاية نيويورك، جاي جاكوبس، من جانبه، قال إن الحزب تواصل مع عدد من الأشخاص لكي يلقوا كلمات في الحفل، مشيرا إلى أن الحزب لا يزال ينتظر تأكيدا من عدد منهم، ورفض الإفصاح عما إذا كانت هيلاري كلينتون واحدة من هؤلاء الأشخاص.

احتمال ترشح كلينتون للرئاسة في عام 2024

وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى إن التكهنات تتزايد بشأن احتمال ترشح كلينتون للرئاسة في عام 2024، مستفيدة من التراجع الكبير في شعبية الرئيس بايدن، التي قد تؤدي لخسارة الحزب الديمقراطي انتخابات التجديد النصفي، وأظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية بايدن إلى أقل من 40 بالمئة للمرة الأولى منذ توليه المنصب في يناير 2021.

خسرت السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض مرتين

هيلاري كلينتون كانت قد خسرت السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض مرتين، الأولى في عام 2008، عندما خسرت الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي لصالح باراك أوباما، والمرة الثانية عندما خسرت في الانتخابات العامة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب عام 2016.

وقالت هيلاري كلينتون إنها لن تترشح مجددا لأي منصب سياسي بعد هزيمة عام 2016، التي لم تكن متوقعة، لكن مستشار سابقا لزوجها، الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قال أخيرا "تغييرا جيدا" قد حدث، متوقعا أن هيلاري ستخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إذا خسرت الإدارة الحالية في الانتخابات التجديد النصفي.