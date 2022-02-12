الجائزة مفاجأة.. رامي جمال يطلق مسابقة لجمهوره بمناسبة عيد الحب

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أعلن الفنان رامي جمال عن مسابقة بمناسبة عيد الحب، على الحساب الرسمي له على موقع تبادل الصور الفيديوهات القصيرة إنستجرام، و الجائزة ستكون تذكرة لحضور حفل رامي القادم.

دوت الخليج يصرد مسابقة الفنان رامي جمال لجمهوره والجائزة حضور الحفل القادم

رامي جمال يُعلن عن مسابقة بمناسبة عيد الحب

نشر الفنان رامي جمال صورة له على حسابه الرسمي على إنستجرام، وأعلن من خلالها عن مسابقة بين متابعيه بمناسبة أقتراب عيد الحب، والشروط التي وضعها رامي للمسابقة كالآتي: الإشارة إلى أكثر شخص يحبه كل واحد من متابعي رامي جمال في التعليقات، وإهداءه أغنية من الأغاني الرومنسية التي سبق رامي وقدمها، وسيقوم جمال فيما بعد باختيار 20 شخص من المتابعين الذين نفذوا الشروط ليفوزوا بحضور حفل رامي جمال القادم في القاهرة.

وبدأ رامي تعليقه على الصورة بجملة:" صباح الحب.. في عيد الحب تقولوا لمين روح ربنا يخليك ليا"، وبالفعل بدأ تفاعل الجمهور يزيد على هذاالمنشور،وبدأو في تنفيذ شروط المسابقة لحضور حفل رامي جمال القادم.

الحفلات القادمة لرامي جمال

سبق ونشر رامي جمال صوره له قبل يوم واحد، وعلق عليها معلنًا عن حفله القادم في الأسكندرية والذي يليه حفل آخر في القاهرة، وقال:"وحشتوني الفتره الجايه في حفلات كتير لكل اللي بيسألوني نبدأ يالأسكندرية ان شاء الله يوم ٢٥ وبعدها القاهره ان شاء الله".

جمهور رامي جمال يُعرب عن محبته الشديدة

علق متابعي الحساب الرسمي لرامي جمال على إنستجرام، وأعربوا عن حماسهم لهذه الحفلات، ومنهم من بدأ يسأل عن كيفية الحجز لحضور الحفلات، ومنهم من قال له:"ياحبيب قلبي الله يوفقك ويقويك"، وبدأ العديد من محبي رامي جمال من مختلف المحافظات يسألونه على حفلات تقام في محافظاتهم، من بينها دمياط والمنصورة، بينما تعجب واحد من الجمهور السعود وقال:"اشتقت تيجي للسعودية؟ احنا تعودنا عليك عندنا يا حبيبي".

رامي جمال في دبي

نشر الفنان رامي جمال من خلال خاصية القصص المصورة على حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، عدد من الفيديوهات خلال الـ24 ساعة الماضية، صور فيها المنظر المطلة عليه شرفة غرفته في فندق JW Marriott Marquis Dubai، وشكر الفندق على حسن الاستضافة.