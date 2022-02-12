/678948/الخارجية-الروسية-تكشف-موقف-إغلاق-سفارتها-في-أوكرانيا

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها لن تقوم بإغلاق سفارته في أوكرانيا ، مؤكدة انها ستظل مفتوحة.

دوت الخليج

بيان الخارجية الروسية الصادر اليوم جاء بالتزامن مع تصريحات دبلوماسيين روس لوكالة أنباء "نوفوستي" بأن موسكو بدأت في إجلاء عدد كبير من موظفي بعثاتها الدبلوماسية في كييف، وأوضحت "نوفوستي"، أن موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية يغادرون أوكرانيا، وذلك في ظل تصاعد التوترات على الحدود الأوكرانية.

وأضافت "نوفوستي"، أن عدد من الرعايا في أوكرانيا أكدوا هذه الأخبار، حيث رأوا صباح اليوم عدد كبير من موظفي القنصليات والبعثات الدبلوماسية الروسية يغادرون إلى موسكو هذه الإجراءات التي اتخذتها موسكو بإجلاء موظفي بعثاتها الدبلوماسية من أوكرانيا جاء بالتزامن مع القرار الأمريكي بإجلاء موظفي بعثتها وأسرهم ومواطنيها من كييف إلى واشنطن، الأمر الذي يؤكد صحة الأنباء المتداولة عن اقتراب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي نفس السياق من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي، جو بايدن مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم السبت، لمحاولة تهدئة الأمور على الحدود الأوكرانية، ونزع فتيل الأزمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه الكثير من التقارير الاستخباراتية والإعلامية، إلى أن موسكو حددت بالفعل ساعة الصفر لبدأ غزو كييف، وذلك في غضون أيام قليلة، وذلك على الرغمن نفي روسيا صحة الأنباء التي يتداولها المسئوولن في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، عن مزاعمهم بغزو روسي قريب لأوكرانيا، مشددة على أن مثل هذه التصريحات تؤدي إلى تأجيج الأزمة وليس حلها.

أنتم من أشعلتم هذه النيران، بتصريحاتكم الزائفة

مشادات كلامية جاءت بين المندوب الدائم للصين في مجلس الأمن، والمندوب الأمريكي، بعد مطالبة الأخير لبكين بضرورة إقناع موسكو بالتوقف عن فكرة الحرب وغزو كييف، الأمر الذي دفع بالمندوب الصيني إلى اتهام واشنطن وأوروبا بتأجيج الصراع على الحدود الروسية الأوكرانية، قائلا "أنتم من أشعلتم هذه النيران، بتصريحاتكم الزائفة.

موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

المخابرات الأمريكية كانت قد كشفت أمس الجمعة، عن موعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي قالت أنه سيكون في غضون أربعة أيام فقط.