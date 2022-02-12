بإطلالة كلاسيكية رفقة زوجها.. دنيا سمير غانم تهنئ صناع برنامج «الدوم»

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حرصت الفنانة المتألقة دنيا سمير غانم على حضور فعاليات افتتاح أولى حلقات برنامج «الدوم» أمس الجمعة، والذي يعد أكبر برنامج لاكتشاف المواهب الفنية في مختلف المجالات من غناء وتمثيل وغيرها.

دوت الخليج يستعرض إطلالة الفنان دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي الشهير رامي رضوان بافتتاح برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب الشابة.

دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان يتألقان بحفل افتتاح برنامج الدوم

وهنأت دنيا صناع العمل على هذا البرنامج الضخم، حيث نشرت عدة صور تجمعها بزوجها الإعلامي الشهير رامي رضوان عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليهم قائلة: "مبروك برنامج الدوم لاكتشاف المواهب وبتمنى النجاح والتوفيق لكل المتسابقين والمواهب من جميع المحافظات".

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بفستان قطيفة

وأطلت دنيا سمير غانم بفستان قطيفة باللون البنفسجي الجذاب، وأكملت إطلالتها بشعر وميكاب ومجوهرات ناعمة، مما أضفى على مظهرها الطابع الملكي الراقي.

رامي رضوان أبرز حضور برنامج الدوم

بينما ظهر زوجها رامي ببدلة من المخمل أيضًا باللون الفيروزي الداكن، مع بنطال ورابطة عنق باللون الأسود، وقميص أبيض كلاسيكي.

يوسف عثمان مقدم برنامج الدوم

هذا وقد صف الفنان الشاب يوسف عثمان الذي افتتح برنامج «الدوم» بأنه أكبر برنامج في الشرق الأوسط لإكتشاف المواهب المصرية بمختلف المجالات .

هدف برنامج الدوم

يهدف برنامج الدوم لخدمة المجتمع، وهو برنامج مصري يتضمن الـ27 محافظة وتابع لمجموعة المتحدة، ويكشتف الموهوبين في الغناء والتمثيل فضلًا عن التقديم.

أشرف زكي ببرنامج الدوم

هذا وقد شارك نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي في حفل افتتاح برنامج الدوم، رسالة للشباب قائلًا: «البرنامج فرصتك للدفاع عن موهبتك زي أبو جبل لما الشناوي اتصاب، نزل وجت له الفرصة، ومسك فيها»

دنيا سمير غانم تكشف عن موعد عرض فيلمها الجديد

على الصعيد الآخر، أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم، موعد عرض فيلمها الجديد «تسليم أهالي»، وذلك من خلال خاصة ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

فأجابت على إحدى متابعيها قائلة: "في عيد الفطر إن شاء الله».