انطلاق أولى جلسات المؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

تبدأ اليوم فعاليات الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور جمع من علماء وقيادات الدعوة من شتى دول العالم الإسلامي.

مؤتمر الأوقاف الدولي

وتنظم وزارة الأوقاف المصرية، مؤتمرها الدولي، هذا العام، في نسخته الثانية والثلاثين، الخاص بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت عنوان: عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي.

يعقد المؤتمر لمدة يومين، بدايتهما من اليوم، السبت 12 فبراير 2022، وحتى غدًا، الأحد 12 فبراير 2022، بالقاهرة، في حضور عدد كبير من علماء العالم الإسلامي، من شتى الدول.

ويتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رعاية مؤتمر الأوقاف الدولي، لهذا العام، تحت عنوان: عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي، فيما يتولى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إلقاء كلمة خلال افتتاحية المؤتمر، نيابة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

يناقش المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، في نسخته الثانية والثلاثين، قضية المواطنة، وأثرها على تحقيق السلام، سواء المجتمعي أو العالمي، على أن يتولى الحضور، الحديث خلال جلسات المؤتمر، على عدة محاور هامة، يأتي في مقدمتها: مفهوم الدولة، ودور المرأة في ترسيخ عقد المواطنة وتحقيق السلام المجتمعي والعالمي، فضلا عن الحديث حول التسامح الديني.

أبرز الحضور في مؤتمر الأوقاف الدولي

يحضر مؤتمر الأوقاف الدولي، أو المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عددا من العلماء والدعويين ووزراء الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعدد من الدول، على رأسهم وزراء أوقاف السعودية والفلسطين وجيبوتي، وكذلك عدد من مفتيي بعض الدول، منها استراليا،والبرازيل.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعقد بالقاهرة في الفترة من 12-13 فبراير 2022م ، ويتضمن تسعة محاور هي :

- المحور الأول : تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني.

- المحور الثاني: مشروعية الدولة الوطنية

- المحور الثالث: ضوابط عقد المواطنة.

- المحور الرابع: عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات.

- المحور الخامس: التسامح الديني.

- المحور السادس: مكانة المرأة في الدولة الوطنية.

- المحور السابع: عقد المواطنة والحماية الاجتماعية.

- المحور الثامن: عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي.

- المحور التاسع : التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.