البابا تواضروس يدشن كاتدرائية البشارة بمحور الأمل فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - دشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، كاتدرائية البشارة والملاك غبريال، بمحور الأمل "المحمودية"، التابعة لقطاع كنائس شرق الإسكندرية، بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية.





وأزاح قداسة البابا، لدى وصوله الكنيسة، الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشينها، بدأت بعدها صلوات التدشين التى شملت تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء، والمذبح البحرى على اسم رئيس الملائكة غبريال والقبلى على اسم الشهيد أبسخيرون القلينى، إلى جانب أيقونات حضن الآب البانطوكراتور بالهياكل الثلاثة، وحامل الأيقونات الأيكونوستاس الخاص بكل هيكل، وأيقونات الكنيسة ومعموديتها.

وصلى قداسة البابا القداس الإلهى وألقى العظة التى جاءت بعنوان "التطويبات"، وتناول قداسته خلالها ثلاث نقاط من خلال تطويبات السيد المسيح فى العظة على الجبل وهى:

١- أصحاب الرحمة "طُوبَى لِلرُّحَمَاءِ، لأَنَّهُمْ يُرْحَمُونَ".

٢- أصحاب السلام "طُوبَى لِصَانِعِى السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ".

٣- أصحاب نقاوة القلب "طُوبَى لِلأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، لأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللهَ".

وقدم قداسته فى ختام العظة الشكر لكل من تعب فى هذه الكاتدرائية، وخص بالشكر المهندسين وفريق عمل القوات المسلحة الذى أشرف على بنائها، كما كرر قداسته الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لاهتمامه بتجديد الحياة على أرض مصر فى كل موقع.

وأشار قداسته إلى الفارق الذى أحدثه تطوير الطرق وعمل طرق الجديدة حيث قَصَّر الوقت المطلوب لقطع المسافة اليوم على سبيل المثال من 45 دقيقة إلى أقل من 20 دقيقة.

وأشاد قداسته كذلك بأيقونات الكنيسة التى رسمت بمهارة مصحوبة بآيات من الكتاب المقدس لتكون درسًا للإنسان عندما يراها.

يأتى بناء كاتدرائية البشارة فى إطار خطة التطوير التى قامت بها الدولة مؤخرًا بمنطقة ترعة المحمودية، وتحويلها إلى "محور الأمل".