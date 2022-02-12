برعاية السيسى.. انطلاق مؤتمر الأعلى للشؤون الإسلامية «عقد المواطنة» (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات المؤتمر الثانى والثلاثين "عقد المواطنة" الذى ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبرئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.







جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 15 وزيرا للأوقاف والهيئات والشؤون الإسلامية من أنحاء العالم الإسلامى ووفود من 75 دولة ويهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمى بين المسلمين وغيرهم وإحياء القيم الإنسانية المشتركة، والحفاظ على المُثل العليا عند جميع الأمم ومختلف الحضارات.

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