/678941/رئيس-الوزراء-يتابع-سير-الأعمال-والإنشاءات-بالعاصمة-الإدارية

دوت الخليج

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الجهاز.

الدكتور صالح الشيخ ، خلال اللقاء، عرض موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برامج تستهدف صقل مهاراتهم الوظيفية والتخصصية، وتأهيلهم لاستخدام التطبيقات الحديثة التي سيتم استخدامها في العمل الحكومي.

تدريب 71 ألف موظف

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد خلال اللقاء اضا أن حجم الموظفين الذين تم تدريبهم حتى الآن بلغ نحو 71 ألف موظف، خضعوا لبرامج تدريبية تضمنت "الجدارات الوظيفية" والتي تضمنت مهارات التواصل الفاعل، وبناء التفكير واتخاذ القرار، وإدارة الوقت، والتفكير النقدي، والأخلاقيات والقيم، وروح الفريق، إلى جانب التدريب على "البرامج التخصصية"، ومن بينها الشئون المالية والإدارية، والاتصال السياسي، وخدمة المواطنين، والإدارات القانونية، والعلاقات الدولية، والعلاقات العامة، وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على "التطبيقات التشاركية" تمهيدًا للتعامل معها عند الانتقال للعمل بالعاصمة.

استطلاع آراء الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

استعرض أيضا الدكتور صالح الشيخ موقف استطلاع آراء الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما يتعلق بالحوافز الخاصة بهم، لافتًا إلى أنه تم استطلاع رأي 31 ألف موظف من المنتقلين، وتراوحت رغباتهم بين 66% لصالح الحصول على وحدة سكنية في مدينة بدر أو داخل العاصمة، ونسبة 34% لصالح الحصول على بدل انتقال.

و عرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال اللقاء، موقف المسابقات التي ينظمها الجهاز حاليًا لتعيين عدد من المهندسين في وزارة الري، وكذا الأئمة في وزارة الأوقاف، ضمن جهود الدولة لتوفير الكوادر اللازمة لأداء العمل الحكومي بكفاءة.