بعد انتهاء مهلة الحصر بالجامعات..النائب محمد زين الدين يطالب الحكومة بإعلان آخر مستجدات تعيين أوائل الخريجين 

/678940/بعد-انتهاء-مهلة-الحصر-بالجامعاتالنائب-محمد-زين-الدين-يطالب-الحكومة-بإعلان-آخر-مستجدات-تعيين-أوائل-الخريجين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تأخر تعيين أوائل الخريجين بالجامعات.

دوت الخليج

تعيين أوائل الجامعات

وقال النائب محمد عبد الله زين،” على الرغم من صدور القرار الوزاري رقم 3021 بحصر أوائل خريجي الجامعات المصرية من دفعة 2014 حتي دفعة 2021 بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل أزمة مر عليها أكثر من 8 سنوات إلا أنه حتى الآن لم تظهر أي نتائج حقيقية في حل هذه الأزمة”.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه عقب القرار الوزاري قامت وزارة التعليم العالي بمخاطبة الجامعات المصرية الطلاب الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، والعشرين الأوائل من كل كلية في الفترة من 2014 حتى 2021، على أن يتم تعيينهم في الجامعات التي تم بنائها حديثا، وفي جميع مؤسسات الدولة والجهاز الإداري.

أزمة تعيين اوائل الخريجي بالجامعات

وأوضح النائب محمد زين الدين، أن الجامعات بدأت في موافاة وزارة التعليم العالي بالبيانات فعليا، قائلا: إلا أنه حتى الآن لم يصدر من وزارة التعليم العالي أي تحرك بشأن إنهاء معاناة استمرت 8 سنوات لعدد كبير من المتفوقين، والذين يعملون في أماكن لا تناسب مؤهلاتهم.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي بكشف آخر المستجدات في هذا الشأن، علما أن المهلة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي لحصر الأوائل والمقدرة بشهر انتهت.

وشدد زين الدين، على الحكومة أيضا ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الكفاءات العلمية في الأماكن التي تليق بمؤهلاتهم والتي يستطيعوا من خلالها خدمة الوطن.