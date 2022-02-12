بعد نقله للمستشفى.. صفحة حمو بيكا الرسمية: «شكرًا للشمتانين والمتنمرين»

/678935/بعد-نقله-للمستشفى-صفحة-حمو-بيكا-الرسمية-شكرا-للشمتانين-والمتنمرين

وجه أدمن الصفحة الرسمية لمؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا رسالة قاسية وانتقادًا لازعًا لجمهور الأخير من الشمتانين فيه بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة ونقله للمستشفى.

دوت الخليج يرصد انتقاد أدمن صفحة حمو بيكا للشمتاتيت في مرضه.

أدمن حمو بيكا يستنكر الشماتة في مرضه

وكتب الأدمن عبر صفحة بيكا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بجد شكراً جداً للناس اللي بتتنمر والناس اللي شمتانه والناس اللي فرحانه في المرض.. بدل ما تدعو لحمو دعوه كويسه وتتمنوله يقوم بالسلامة، بتتنمرو عليه وشمتانين فيه".

وأضاف: "بجد عمرنا مهنرتقي أبداً ولا هننضف ولا نعرف نتمني الخير للناس ابداً، الحقد والغل والغيره بقو مسيطرين علي البشر بطريقة غريبه.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيعمل كدة بجد".

نقل حمو بيكا للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة

هذا وقد تعرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا لوعكة صحية مفاجأة، نُقل على إثرها للمستشفى وخضع لرسم قلب للطمئنان على حالته الصحية.

وجاءت تلك الوعكة بعدما تحدث حمو بيكا عن أزمته مع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر ببرنامج «كلام الناس» المذاع على فضائية «Mbc مصر» للإعلامية ياسمين عز.

حمو بيكا يدلي بتصريحات مثيرة للجدل

وفجر بيكا عدد من التصريحات القوية خلال لقائه بالبرنامج باكيًا، وجاء أبرزها كالآتي:

امتحانات النقابة مبتمشيش بما يرضي الله

• كل واحد عنده سلطة بيتحكم في البشر ميعرفوش أن فيه ربنا

• ناس مزورة ورقها وواخدين الكارنيه

• لو النقابة مش معترفة بيا فنيًا أنا مش معترف بيهم

• أنا خلاص خدت إجراءاتي القانونية

• رفعت قضية على النقابة كلها ومش قضية صغيرة

• ولو مكسبتهاش على الأقل أكون وصلت صوتي

• أنا مستعد اعتزل دلوقتي ومش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني

• حرام عليكوا أنا هموت كفاية ظلم هطلع اصرخ في الشارع

أنا ماضي على مادة في الدستور بتقول حرية الرأي والتعبير والنشر فملكش أنك تمنعني

• صنفني راب صنفني أي حاجة بس متقوليش أخرج من مصر أنا مصري

• أنا عايز أدخل النقابة بجمهوري مش بصوتي