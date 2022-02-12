/678934/تداول-29-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة-بميناء-دمياط

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل مع 29 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

دوت الخليج

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 22038 طنا؛ تشمل: 20960 طن فوسفات، و428 طن أسمدة زراعية، و650 طن بودرة جبس.

وأكد أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 45098 طنا؛ تشمل: 7127 طن قمح و1428 طن خشب زان، و20388 طن حديد، و1994 طن سلاج، و8000 طن ذرة، و6161 طن فول.

تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

وأشار أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 418 حاوية مكافئة؛ تشمل: خضراوات (بطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبصل وبردقوش وزيتون وكتان وقطن وكركدية وسمسم وعين جمل)، وفواكه (برتقال وبلح وفراولة وجريب فروت)؛ يتم تصديرها إلى كل من السعودية وسريلانكا وإسبانيا وأمريكا وسلوفينيا وهونج كونج والهند وسنغافورة وكرواتيا واليونان وبلجيكا والصين وبنجلاديش وألمانيا.

و بلغ عدد الحاويات الواردة 336 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1223 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 135691 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 120821 طنا.

و غادر قطاران متجهان إلى صوامع المنيا وكفر الشيخ، بحمولة إجمالية 2543 طن قمح، وقطار آخر مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5127 شاحنة.

قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية

هذا وتحرص الدولة المصرية، على دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف لتطوير القناة ومجراها الملاحي وجميع مرافقها وتعزيز قدراتها، ورفع كفاءتها وتقليل زمن عبور السفن العابرة، علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحي بما يتلاءم مع تطور حركة التجارة في العالم، وتعظيم مكانتها من معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي في ظل مشروع تنمية محور قناة السويس، هذا بالإضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية، ووضع مجموعة من الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية المرنة، ليصاحب ذلك طفرة في معدل إيرادات القناة، وعدد السفن العابرة من خلالها.