النائب أحمد فتحي يشارك في افتتاح العرض المسرحي «كنز الدنيا» لذوى الهمم..ويؤكد: يمكنهم فعل المستحيل

/678933/النائب-أحمد-فتحي-يشارك-في-افتتاح-العرض-المسرحي-كنز-الدنيا-لذوى-الهممويؤكد-يمكنهم-فعل-المستحيل

حرص النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، علي حضور حفل افتتاح العرض المسرحي "كنز الدنيا"، الذي يخوض بطولتها عدد من الأطفال والشباب من ذوي الهمم.

دوت الخليج

العرض المسرحي كنز الدنيا

وأعرب فتحي، خلال تصريحات له اليوم، عن سعادته بدعوة وزارة التضامن لحضور هذا العرض المسرحي الرائع الذي يتم تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعي وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي، مشيدا بمجهود الفنان أشرف عبدالباقي مخرج المسرحية الذي اصبح له دور كبير في الفترة الأخير في اكتشاف كوكبة من النجوم، كما أنه حقق إنتعاشة مسرحية في مصر والوطن العربي.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن هذا العرض المسرحي يعد العرض الأول من نوعه الذي يقوم ببطولته عدد من الأطفال والشباب من ذوي الهم، كما أنه يبعث برسالة أن ذوى الهمم يمكنهم القدرة على فعل المستحيل، وأنهم اصحاب عزيمة قوية.

هذا ويواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عقد جلساته العامة غدا الأحد، لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من 254 مادة من القانون، ومن المقرر أن يبدأ بالباب الخاص بالعقوبات والضبطية القضائية.

يعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.