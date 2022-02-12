ترتيب الدوري الانجليزي 2021-2022

يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراه اليوم السبت، على ملعبه " أولد ترافورد " ضد نظيرة ساوثهامبتون ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، في اللقاء الذى يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج ترتيب الدوري الانجليزي :

ترتيب الدوري الانجليزي

1- مانشستر سيتي 60 نقطة

2- ليفربول 51 نقطة

3- تشيلسي 47 نقطة

4- وست هام يونايتد 40 نقطة

5- ارسنال 39 نقطة

6-مانشستر يونايتد 39 نقطة

7-توتنهام هوتسبير 36 نقطة

8-ولفرهامبتون 34 نقطة

9- برايتون 30 نقطة

10-ساوثامبتون 28 نقطة

11-أستون فيلا 27 نقطة

12-ليستر سيتي 26 نقطة

13-كريستال بالاس 25 نقطة

14-برينتفورد 23 نقطة

15-ليدز يونايتد 23 نقطة

16-ايفرتون 19 نقطة

17-نيوكاسل يونايتد 18

16-نوريتش سيتي 17

17-واتفورد 17 نقطة

18-بيرنلي 14 نقطة.

حقق وولفرهامبتون الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1/0 على ملعب "أولد ترفورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يظهر مانشستر يونايتد بشكل جيد خلال اللقاء، بينما ظهر لاعبوا ولفز بأداء مميز خلال المباراة، وأستطاعوا أن يحسموا النتيجة لصالحهم، في غياب تام من لاعبي اليونايتد.

وأحرز جواو موتينيو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82، بتسديدة رائعة على يمين دي خيا تسكن الشباك، ويعد ذلك الفوز هو الانتصار الأول لوولفرهامبتون على مانشستر يونايتد منذ عام 1980 على ملعب "أولد ترافورد"، أي أكثر من 40 عام.

وبتلك النتيجة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 31 في المركز السابع، بينما أرتفع رصيد وولفرهامبتون للنقطة رقم 28 بالمركز الثامن.

مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 3/1 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

يتوالي رالف رانجينيك مهام المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولكن معظم نتائج الفريق معه كانت غير مرضية بالمره على تواجد العديد من نجوم كرة القدم والمواهب الصغيرة اللامعه بصفوف الفريق.