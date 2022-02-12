اتفاق بين العربية للتصنيع وجامعة الجلالة لتنفيذ الابتكارات العلمية (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التكامل بين الجامعات ومراكز البحث العلمى والمؤسسات الصناعية الوطنية، بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.





وأشار التراس، إلى أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمى وتدبير كافة احتياجات الكليات والمراكز البحثية التابعة لجامعة الجلالة.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وجامعة الجلالة، الذى وقعه كل من الفريق "التراس" والدكتور "أشرف حيدر غالب" القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة وذلك بمقر جامعة الجلالة.

وأشاد "التراس" بالمنظومة المتكاملة للتعليم الهندسى والبحث العلمى بجامعة الجلالة، ورؤيتها الجادة فى مختلف المجالات الهندسية والعلمية والعديد من المشروعات البحثية التطبيقية، والتى يمكن أن تقدم حلول صناعية مبتكرة لمختلف القطاعات الصناعية، مشيرا إلى اهتمام الهيئة بالتعاون المشترك فى التدريب ودعم المشروعات البحثية والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة، وتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفى فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بجامعة الجلالة.

وأوضح التراس، أنه تم الإتفاق على التنسيق المشترك فى المجالات البحثية وتحقيق الاستفادة بالإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية فى أعمال الإنتاج للمجالات الصناعية المختلفة وفى استكمال الجزء العملى لمشاريع الطلبة.

وأضاف، أن مجالات التعاون تتضمن أيضا تلبية احتياجات جامعة الجلالة فى العديد من المجالات ومنها التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية والوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة والالكترونيات وشبكات وأجهزة الحاسب الآلى والأثاث الإدارى والتعليمى والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكى والأجهزة الرياضية والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالجامعة.

وفى سياق متصل، أكد "التراس" على أهمية الاستفادة من التخصصات العلمية الحديثة بجامعة الجلالة فى مجالات الذكاء الاصطناعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية ومعالجة المياه والتصنيع الذكى والهندسة العكسية، مشيرا إلى أن هذه التخصصات تمثل علوم المستقبل، لكافة الصناعات، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف حيدر غالب عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.