القوى العاملة: إجراءات جديدة للقادمين إلى لبنان بداية من 15 فبراير

جدة - نرمين السيد - وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى، تعميم مهم حول الإجراءات المتعلقة بـ الركاب القادمين إلى لبنان اعتبارا من 15 فبراير الجارى، يؤكد ضرورة قيام جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان- باستثناء الأطفال دون 13 سنة وقوات اليونيفيل-، بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الموقع الالكترونى من هنا والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها، تمهيدا للحصول على تصريح مرور MOPH PASS.

وأضافت الملحق العمالى، أنه على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان -باستثناء الأطفال دون 12 سنة-، أن يكونوا قد أجروا فحص PCR فى إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية فى الدول القادمين منها وذلك خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الإنطلاق الأولى أو COVID-19 Antigen Rapid Test مع الزامية وجود رمز OR ضمنه وذلك خلال 24 ساعة كحد أقصى، من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الإنطلاق الأولى أن يقوموا بتحميل الفحص على المنصة الخاصة بوزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه على جميع الركاب القادمين إلى لبنان - باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل- أن يخضعوا لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريرى الدولى – بيروت، بحيث يقوموا مسبقا بدفع 30 دولارا بواسطة بطاقة ائتمان صادرة من لبنان بالعملة الوطنية أو دولية بالدولار، وذلك حصرا عبر المنصة الالكترونية، وللاستفسار أو المساعدة حول التسجيل على المنصة الالكترونية.

وعلى جميع الركاب القادمين الذين خضعوا لفحص الـ PCR عند الوصول إلى مطار رفيق الحريرى الدولى – بيروت أن يلزموا الحجر المنزلى لحين ظهور نتيجة الفحص الذى أجرى فى المطار، حيث سوف يتم إبلاغهم بنتيجته ما بين 24 و48 ساعة عبر رسالة نصية أو بالإمكان الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى الرابط الالكترونى من هنا.

فى حالة كانت نتيجة فحص الـ PCR إيجابية، يجب على الراكب الاتصال فورا على الخط الساخن لكورونا فى وزارة الصحة العامة على الرقم 1787، وذلك فى حال لم يتم التواصل معه من قبل فريق الوزارة.

وحددت الاستثناءات إعفاء الركاب بالقدوم إلى لبنان من إجراء فحص PCR أو COVID-19 Antigen Rapid Test فى الدول القادمين منها فى حال كانوا ملقحين بالكامل أى أن يكونوا قد تلقوا الجرعة الثانية والثالثة من أى لقاح COVID-19 أو جرعة كاملة من لقاح COVID-19 ( الذى هو عبارة عن جرعة واحدة فقط) منذ فترة لا تتعدى ستة أشهر، وعليهم أن يقوموا بتحميل الوثائق أو الشهادات الرسمية التى تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة للحصول على تصريح مرور MOPH PASS ، يخضعون لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريرى الدولى- بيروت .

كما يعفى الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع، أى الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا فى نفس اليوم خلال الاسبوع التالى، من إجراء فحص PCR أوCOVID-19 Antigen Rapid Test فى البلدان التى يرغبون بالعودة منها، ويخضعون فحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريرى الدولى – بيروت.

ويسمح لطواقم الطائرات القادمة والذين يدخلون إلى لبنان لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، بعد إجراء فحص PCR وصولهم إلى المطار، عليهم التزام الحجر فى أماكن إقامتهم طيلة فترة وجودهم فى لبنان.