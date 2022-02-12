علاء عابد يترأس جلسة «عقد المواطنه وتحقيق الامن» بالمؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية..اليوم

/678928/علاء-عابد-يترأس-جلسة-عقد-المواطنه-وتحقيق-الامن-بالمؤتمر-الدولي-للمجلس-الأعلى-للشئون-الإسلاميةاليوم

يشارك النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنه مكافحة الإرهاب والتطرف والتطرف، اليوم السبت في المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية.

دوت الخليج

جلسة عقد المواطنه وتحقيق الامن

والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" ، وذلك بحضور ومشاركة قامات دينية وفكرية وعدد من الوزراء من الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم.

حيث يترأس النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي الجلسه العامه الرابعه للمؤتمر ، تحت عنوان بعنوان "عقد المواطنه وتحقيق الامن".

البرلمان العربي

وقال النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي، أن المؤتمر خطوه هامه في سلسلة المؤتمرات والندوات الفكريه التي تنظمها وزارة الاوقاف لوضع أسس العيش المشترك في الجمهورية الجديده القائمه علي المواطنة.

وأضاف النائب علاء عابد، أن المشاركين في المؤتمر مجمعه منتقاه من الخبراء والعلماء من الدول العربيه والإسلامية مما يعطي المؤتمر زخم كبير ويأتي في توقيت هام بالنسبه للعالم الاسلامي كله.

ويتحدث فيها الشيخ أحمد تميم ، مفتي أوكرانيا ، والمستشار الدكتور علي عمارة ،رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة، أمين الدين إبراهيم، موزمبيق ،رئيس المجلس الإسلامي ، مورا نخوا جميل ، روندا، نائب مفتي روندا، عبد الصمد البريدي ـ ألمانيا ،(الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا)والشيخ عثمان حمزة ـ اليونان (مفتي مقاطعة ديديموتيخو).