/678923/برنامج-الدوم-لاكتشاف-المواهب-يجمع-نخبة-من-النجوم-أبرزهم-شيرين-عبد-الوهاب-وكريم-عبد-العزيز

كانت الإنطلاقة لأولى حلقات البرنامج الجديد الدوم، بالأمس الجمعة 11 فبراير، ويُعد أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

دوت الخليج يرصد بعض النجوم الذين حضروا أولى حلقات برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

شيرين عبد الوهاب ضمن فقرات أولى حلقات برنامج الدوم

ظهرت الفنانة شرين على مسرح برنامج «الدوم» بوابة النجوم مرتين بإطلالتين مختلفتين، الأولى وهي ترتدي فستان أسود مرصع بالكامل بالأحجار اللامعة، وقدمت به أغنية «بعون الله هنقدر»، التي قدمتها لأول مرة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المبادرة الخاصة بتطوير الريف والعشوائيات في مصر «حياة كريمة»، وظهرت في المرة الثانية ببدلة سوداء تشبه البدل الرجالي الرسمية، وكانت تضع على رأسها قبعة سوداء، وقدمت بهذه الإطلالة أغنيتها «النفسية سواد»، وسط الإستعراضات اللافتة على المسرح.

يسرا وليلى علوي في برنامج الدوم

حضرت الفنانة يسرا الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم لاكتشاف المواهب، وهي ترتدي معطفًا أبيض من الفرو ثقيل، وأتخذت موقعها في الصفوف الأولى، وكانت في غاية الإندماج مع الأغاني التي قدمتها شيرين وباقي فقرات الحفل.

شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها على موقع إنستجرام، بصورة لها من الريد كاربت الخاص ببرنامج «الدوم»، وكانت ترتدي فستانًا أسودًا في غاية البساطة، وزينته بعقد وأقراط وخاتم من أحجار كبيرة باللون الفيروزي، ووضعت أحمر شفاه جريء مع شعر ناعم مُنسدل.

دنيا سمير غانم ورامي رضوان في أول حلقة لبرنامج الدوم

تألقت الفنانة دنيا سمير غانم إلى جانب زوجها الإعلامي الشهير رامي رضوان، على السجادة الحمراء الخاصة ببرنامج «الدوم»، بفستان قطيفة باللون البنفسجي الجذاب، وأكملت إطلالتها بشعر وميكاب ومجوهرات ناعمة، مما أضفى على مظهرها الطابع الملكي الراقي، وأرتدى رامي بدلة من المخمل أيضًا باللون الفيروزي الداكن، مع بنطال ورابطة عنق باللون الأسود، وقميص أبيض كلاسيكي، ونشرت دنيا صورًا لهما سويًا من خلال الإنستجرام الخاص بها.

كريم عبد العزيز في افتتاح برنامج الدوم

ظهر الفنان كريم عبد العزيز في أحد الفيديوهات على اليوتيوب من حفل إفتتاح برنامج «الدوم»، وهو يجلس إلى جانب الفنانة يسرا، وبدى عليه السعادة والفخر بما يشاهده على المسرح من فقرات تخص برنامج كبيرلاكتشاف المواهب المصرية في مجالات فنية عديدة.

برنامج الدوم يجمع عدد كبير من النجوم

حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم، عدد من النجوم المصريين، وهم في غاية السعادة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما، وكان من بين هؤلاء النجوم: هاني رمزي، ريم مصطفى يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء.