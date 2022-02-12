اليوم.. عرض فيلم «11:11» في ختام مهرجان جمعية الفيلم السنوي

/678920/اليوم-عرض-فيلم-1111-في-ختام-مهرجان-جمعية-الفيلم-السنوي

يقام مساء ،اليوم السبت، حفل توزيع جوائز وتكريمات الدورة الـ47 والـ 48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفنية، ومن المقرر أن تقدم الحفل الإعلامية آية عبد الحكيم.

دوت الخليج يرصد فعاليات ختام مهرجان جمعية الفيلم السنوي.

حضور حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

وينطلق الحفل بحضور الفنان حسين فهمي بالإضافة إلى حضور أعضاء لجنة التحكيم وهم السيناريست بشير الديك وعضوية كل من الناقد أسامة عبد الفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشرى والمخرج تامر محسن والناقد رامى المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبد الخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد ابو سيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني، وعدد من الشخصيات العامة.

فيلم «11:11» بمهرجان جمعية الفيلم

وسيتم عرض فيلم «11:11» بحضور مخرجه كريم أبو زيد والسيناريست ياسر عبدالباسط ومدير التصوير هاني السعداوي و المونتير رامز عاطف و الموسيقار أشرف الزفتاوي.

أحداث فيلم «11:11»

وتدور أحداث فيلم «11:11» حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، ليضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، وكل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كل منهم أمام اختيار صعب، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين عدة اختيارات غاية في الصعوبة.

فيلم «11:11» بطولة نخبة من نجوم الفن من بينهم إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم، محمد الشرنوبي، عمر الشناوي، هند عبد الحليم، ونور إيهاب.

المكرمين بمهرجان جمعية الفيلم

وسبق وأن كشفت إدارة المهرجان عن أسماء المكرمين وهم: الفنانة نادية الجندي والفنان محسن محي الدين ومدير التصوير سمير فرج والموسيقار هاني شنودة والناقدة السينمائية ماجدة موريس.

مهرجان جمعية الفيلم

الجدير بالذكر أن المهرجان أُقيمت فعالياته في الفترة من 29 يناير وحتي 5 فبراير الماضي بمركز الإبداع الفني، بعرض 12 فيلمًا تتنافس علي جوائز المهرجان المتنوعة.

ويتنافس في الدورة الـ 47 من المهرجان 5 أفلام هي: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، و"صندوق الدنيا" للمخرج عماد النهار، و"صاحب المقام" للمخرج محمد جمال العدل، و"تؤأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وأخيرا فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس.