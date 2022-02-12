/678919/الصحة-٢٨-مليون-و٩١٠-ألف-مواطن-حصلوا-على-جرعتين-من-لقاح-كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، أن عدد الحاصلين عن الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، بلغ 38 مليونا و٤٦٦ ألفا و٨٣٥ ، و28 مليونًا و٩١٠ ألفًا و٣٤٢ مواطن حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح فيروس كورونا.

دوت الخليج

وزارة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت أمس الجمعة، أن 2121 متعافين من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384158 حتى أمس الجمعة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

توصيات منظمة الصحة العالمية

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

كما أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 450676 من ضمنهم 384158 حالة تم شفاؤها، و23233 حالة وفاة.

الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.