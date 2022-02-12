صدور قرار وزراي بتحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان إلى معهد...

فى ظل إهتمام القيادة السياسية والتوجيهات الصادرة بشأن الإرتقاء بالعنصر البشرى بمجال السكك الحديدية قام الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بالتنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى للموافقة على تحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان إلي معهد عالي لتكنولوجيا النقل ، بحيث يتبع وزارة النقل و يكون تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، حيث تم تكليل جهود وزارة النقل وتم الموافقة على تحويل المعهد للعمل بالنظام الجديد إعتباراً من العام الدراسى الحالى 2021/2022 و أن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوضعه الجديد سيكون نظام الدراسة به عبارة عن ( 2+2 ) فصل دراسي ، حيث يحصل الطالب على شهادة الدبلوم الفني التكنولوجي بعد دراسته أول فصلين دراسيين ، وفى حالة إستكمال الفصلين الدراسيين الأخرين يحصل الطالب على بكالوريوس تكنولوجي فى مجال نظم التحكم في إشارات السكك الحديدية ، ومجال نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة .

كما أن الدراسة ستبدأ في العام الدراسي الحالي 2021/2022 متأخرا علي النحو التالي :

• الفصل الدراسي الأول يبدأ من منتصف شهر فبراير 2022 ولمدة ثلاث أشهر يتبعها أسبوعين إختبارات وأسبوعين إجازة للطلاب .

• الفصل الدراسي الثاني يبدأ منتصف شهر يونيه 2022 لمدة ثلاثة أشهر يتبعها أسبوعين إختبارات وأسبوعين اجازة للطلاب .

• يبدأ العام الدراسي التالي 2022/2023 من منتصف شهر اكتوبر 2022 ويعود المعهد بعد ذلك للتقويم المتبع وفقاً لمؤسسات التعليم العالي .

• الدراسة بالمعهد متاحة لخريجى دفعة 2020/2021

ويقبل المعهد (طلاب شهادة الثانوية العامة علمي رياضة وما يعادلها والثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات "دبلوم كهرباء و دبلوم ميكانيكا" ويكون القبول عن طريق مكتب التنسيق .

كما يذكر أنه متوفر بالمعهد إقامة وإعاشة كاملة للدارسين والعاملين بهدف تخريج دفعات من المتخصصين فى مجال السكك الحديدية المختلفة ، وذلك فى ظل التطور الغير مسبوق الذى يشهده قطاع النقل خلال الأونة الحالية وخاصة فى ظل الرعاية الواعية للقيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى .