معهد البحوث الفلكية ينعى شيخ الفلكيين العرب

بسم الله الرحمن الرحيم

( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )

بقلوب يعتصرها الحزن والألم ومؤمنه بقضاء الله، ينعي المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رئيسا وعاملين، وفاة شيخ الفلكيين العرب العالم الفلكي الكبير الكويتي / الدكتور صالح محمد العجيري ، مؤسس علم الفلك بدولة الكويت الشقيقة ودول الخليح العربية والذي تخرج في جامعة الملك فؤاد الأول بجمهورية مصر العربية عام 1946م . وله العديد من المؤلفات العلمية في مجال علم الفلك والتقاويم الفلكية . كما أنه أنشأ أول مرصد فلكي بدولة الكويت ومنطقة الخليج العربي " مرصد العجيري الفلكي " .

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلحقه بالفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و حسُن أولئك رفيقا ... وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان وأن يتقبل جهده الذي بذله في خدمة العلم والبشرية بعظيم الأجر ، وأن يكون صدقة جارية على روحه مصداقاً لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم " إذا مات بن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث صدق جارية ، علم ينتفع به ، ولد صالح يدعوا له .. صدق رسول الله ... صلى الله عليه وسلم .. وإنا لله وإنا إليه راجعون .