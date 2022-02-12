كلمة السيسى أمام قمة «محيط واحد» تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة (الأهرام) كلمة الرئيس السيسى خلال قمة "محيط واحد" والتى أكد خلالها أن مصر حرصت منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية، والحفاظ عليها، ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه.

وأضاف الرئيس السيسى قائلا: "مصر تتخذ خطوات حثيثة للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة، بما فى ذلك التوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يمثله من فرصة حقيقية لخفض انبعاثات النقل البحرى، وسنعمل خلال الفترة القادمة على طرح أفكار ومبادرات، للتشاور حولها مع شركاء التنمية، بهدف حشد المزيد من الدعم للجهود المصرية فى هذا المجال المهم".

وأشار إلى أن مصر عملت، خلال رئاستها مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، على إطلاق مسار تفاوضى، للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، وفى مقدمتها حماية البحار والمحيطات، كما تشارك مصر باهتمام فى المشاورات الجارية تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، للتوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجى فى المناطق البحرية خارج نطاق الولاية الوطنية.

وأكد الرئيس السيسى "أن تغير المناخ يظل التحدى الأصعب الذى يواجهنا، بما له من آثار سلبية تطول شتى مناحى الحياة"، مضيفا أن مصر، بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار.

ولفتت (الأهرام) إلى أن على هامش القمة، التقى الرئيس السيسى، أمس، نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث بحثا عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الإستراتيجية، خاصة على الصعيد الاقتصادى والتجارى والعسكرى والأمنى.

ونقلت الصحيفة تصريح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية، خاصة مستجدات الأوضاع فى ليبيا، وتعزيز مسار التسوية السياسية لأزمتها، واستعرض الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك فى إطار استضافة مصر قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ فى نوفمبر من العام الحالى.

وأضافت أن الرئيس التقى أيضا، على هامش القمة، كلا من رئيسة الوزراء التونسية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس وزراء النرويج.

واهتمت صحيفة "الأخبار" بالحوار الذى أجراه الدكتور محمد معيط وزیر المالية مع ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، والذى أكد خلاله أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، إلى جانب التوسع فى الاستثمارات العمرية.. وقال إن مستقبل مصر فى الزراعة والصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير، والحد من الواردات، كما أوضح أن الحكومة جادة فى دعم الصناعة الوطنية، وأنه سيكون هناك قرارات تلبى طموحات الصناع فيما يتعلق بالضرائب العقارية على المصانع قبل نهاية يونيو القادم.

وأضاف معيط، أن التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرا على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة، منها إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعـلاف لتشجيع الاستثمار فى صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ مما يسهم فى تحفيز الصناعة الوطنية.

وأكد الوزير أنه تم خفض العجز الكلى للموازنة بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية، وأن وزارة المالية تستهدف الوصول إلى 6.7% فى يونيو المقبل، مقابل 7.4% فى يونيو الماضى مع استهداف أقل من 6 % العام المالى المقبل، واستهداف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى القادم (2023/2022) وتحقيق فائض أولى 5ر1% وخفض العجز الكلى إلى 1ر6 %، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90 %، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 5ر31 % خلال العام المالى الحالى (2022/2021)، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلا من 4ر3 سنة حاليا.



وتحت عنوان "30 مؤسسة بحثية ترفع مؤشر التفاؤل وتؤكد التعافى من الجائحة.. شهادات نجاح دولية للاقتصاد المصرى فى امتحان كورونا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أصدرت تقريرا حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصرى يتخذ مسارا إيجابيا ويتجه نحو التعافى فى ظل جائحة "كورونا".

وأشار التقرير إلى رصد مؤسسة "فوكس إيكونوميكس" العالمية، توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصرى، لتأتى توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، حيث جاء "جولدمان ساكس" أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار فى المتوسط ما بين 4.9% و 8.7%، حيث أوضح التقرير أن بنك الكويت الوطنى الأكثر تفاؤلا بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى، وأشارت المؤسسة وفقا للتقرير إلى أن الاقتصاد المصرى استعاد زخمه فى الربع الأول من العام المالى الحالى.

وتابع التقرير أن محللى "فوكس إيكونوميكس" يتوقعون نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.2% خلال العام المالى الحالى بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضى، و5.2% العام المالى المقبل أيضا.

ووفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى ترى أن الاقتصاد المصرى مازال قادرا على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالى الأمريكى.

كما حافظت وكالة "موديز" طبقا للتقرير على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفى فى مصر عند (B2 مستقر)، حيث إن استمرار الاستثمارات فى البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادى، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالى توفر فرصا تجارية كبيرة للبنوك، كما ذهبت توقعات وكالة "موديز" إلى نمو حقيقى للاقتصاد المصرى عند 5.5% للعام المالى (2022/2021)، بدافع من الإنفاق القوى واستمرار تدفق الاستثمارات فى البنية التحتية.

وأشار التقرير إلى توقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية "يولرهيرميس"، حيث أوضحت أن الاقتصاد المصرى، هو ثالث أكبر اقتصاد فى القارة الإفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى "كورونا" أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن تفوق الاقتصاد المصرى وإنما بنسبة تزيد على 3.6% فى عام 2020، مضيفة أن زخم النمو ظل مستقرا فى عام 2021 عند حوالى موجب 3.5%.. متوقعة أن يتسارع النمو العام المالى الحالى إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزى الموثوقة.

وفى الشأن الرياضى، ذكرت صحيفة "الوطن" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى يخوض مواجهة صعبة، فى الثالثة عصر اليوم، أمام فريق الهلال السعودى لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية على ستاد "آل نهيان" بدولة الإمارات.

ويدخل الأهلى بقيادة المدير الفنى الجنوب إفريقى بيتسو موسیمانى، مباراة اليوم بحثاً عن حصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاریخ مشاركاته بالبطولة، وللمرة الثانية على التوالى بعد أن حصدها فى النسخة الماضية، وبدأ "المارد الأحمر" استعداداته لمباراة اليوم أمس الأول الخميس، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق عقب الخسارة أمام بالميراس البرازيلى يوم الثلاثاء الماضى فى نصف نهائى البطولة.

ويغيب عن صفوف الأهلى فى مباراة اليوم أيمن أشرف لطرده فى مباراة بالميراس، ومحمد مجدى «أفشة» لتراكم الإنذارات، ومحمد الشناوى الذى لم يتم قيده فى القائمة بسبب معاناته من إصابة فى العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وعلى الجانب الآخر، يتسلح فريق الهلال السعودى، بطل آسيا، بنجومه الكبار فى مباراة اليوم من أجل خطف الميدالية البرونزية فى المونديال، حيث يضم "الزعيم" عدداً كبيراً من اللاعبين الذين يمتلكون إمكانيات كبيرة على رأسهم ماتيوس بيريرا ومحمد كنو وجوستافو کوبار وسالم الدوسرى وأوديون إيجالو وموسى ماريجا.

ويبحث الهلال عن تحقيق أولى الميداليات البرونزية له فى هذه البطولة، خاصة أن هذه هى المرة الثانية لبطل آسيا، التى يلعب فيها على برونزية البطولة، بعدما خسرها فى نسخة عام 2019 بقطر أمام نادى مونتيرى المكسيكى بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل (2-2).

كما يسعى الهلال لتحقيق الانتصار الثانى على الأحمر تاريخياً، بعدما التقيا 6 مباريات، انتصر الأهلى مرتين مقابل مرة واحدة للهلال، بينما حضر التعادل فى 3 مناسبات، ولم يسبق لهما أن التقيا بشكل رسمى، حيث جاءت جميع المباريات السابقة بصبغة ودية، سواء فى البطولات العربية أو غيرها.