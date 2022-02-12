دورة للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية عن كيفية التعامل مع ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل، دورة تدريبية للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بمركز التنمية المحلية بسقارة عن كيفية التعامل مع المواطنين من ذوى الهمم بلغة الإشارة ويستفيد منها 27 متدربا من جميع المحافظات، وذلك حرصا من الوزارة على دعم ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة بجميع المحافظات وتسهيل تقديم الخدمات لهم.





وأكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الدورة التدريبية تستهدف تأهيل وتدريب عدد من موظفى المراكز التكنولوجية على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع، وذلك لتسهيل خدمتهم اعمالاً لمبادئ حقوق الانسان بإعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة، ولتسهيل التواصل معهم والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية فى المصالح والجهات التى تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة.

وأوضح شعراوى، ضرورة إلمام موظفى الإدارات الخدمية بلغة الإشارة لأنه أصبح من المتطلبات الضرورية، لا سيما فى ظل التحول إلى منظومة الخدمات التى تعتمد على الشباك الواحد، لافتا إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير فى الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية باعتباره الهدف الرئيسى لجميع مؤسسات الدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع يأتى على رأس أولويات الوزارة منذ توليه المسؤولية، مؤكدا أن الوزارة من أوائل الوزارات التى أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، كما أنه تم إنشاء وحدات مماثلة فى المحافظات بهدف تسهيل الخدمات لهذه الفئة.

وأضاف أنه تم توجيه المحافظين بتخصيص شباك متخصص لذوى الاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء لتسهيل تقديم الخدمات لهم، لافتا إلى توزيع الوزارة الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ جميع المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.

وفى نفس السياق، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل أيضا دورة تدريبية جديدة وهى تحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام، فيما تستمر دورة إعداد قادة المستقبل الجزء الثانى للأسبوع الثالث على التوالى والأخير، ويستفيد منهما 92 متدربا من جميع المحافظات.