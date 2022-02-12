/678916/بشرى-تفجرها-تعرضت-للتحرش-في-مجال-عملي-عدة-مرات

كشفت الفنانة بشرى بكل جرأة عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة داخل المواصلات العامة وكذلك بمجال عملها، مؤكدة على أنه لا يوجد فتاة لم تتعرض للتحرش طيلة حياتها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعرض الفنانة بشرى للتحرش بأعمالها الفنية.

بشرى ببرنامج ليالي ten

وقالت بشرى خلال لقائها ببرنامجها «ليالي Ten» المذاع عبر شاشة Ten TV من تقديم الإعلامية بوسي شلبي: "مفيش بنت متعرضتش للتحرش، وبحاول دايمًا أني أقدم معاناة النساء في أعمالي الفنية".

بشرى تتعرض للتحرش أكثر من مرة

وتابعت: "أنا شخصيًا تعرضت للتحرش في المواصلات العامة ومجال العمل عدة مرات بأشكال وقوة مختلفة وأخدت قرار الرد والمشاركة في قضية التحرش بطريقة غير مباشرة".

بشرى توجه رسالة للفتيات بشأن التحرش

وأضافت بشرى موجهة رسالة إلى كل فتاة: "أنا بقوي وبشجع كل البنات وأقولهم لو حد عمل كدا اتكلمي ومتخافيش لأن الصمت بيشجع المتحرشين على استكمال جرائمهم".

سبب مشاركة بشرى في فيلم «678»

وعن سبب مشاركتها في فيلم «678» ذكرت: "وشاركت في فيلم 678 لأنه يناقش قضية التحرش، وحقق نجاح كبير وأنا وكل أبطال العمل أخدنا جوائز كتير من كل أنحاء العالم وعمل ضجة كبيرة وأعاد النظر في القوانين".

وأكدت بشرى على كونه سبب من أسباب جعل المسئولين يعيدون النظر في قانون التحرش، حيث أنه قوانين قديمة لا تتماشى معها، فضلًا على أن القوانين الموجودة بالفعل ولكنها غير مفعلة بسبب ذعر الناس من تقديم البلاغات.

بشرى تحيي ذكرى وفاة زيزي البدراوي

على الصعيد الآخر، حرصت الفنانة بشرى على إحياء ذكرى رحيل الفنانة زيزي البدراوي، والتي رحلت عن عالمنا يوم 31 يناير من عام 2014.

ونشرت بشرى عبر خاصية «استوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صورة من مسلسل الإمبراطور والتى شاركت فيها بشرى مع الفنانة الراحلة، وعلقت عليها قائلة: ”ذكريات مع الراحلة زيزي البدراوي بمسلسل الأمبراطور وإخراج جمال عبد الحميد”.

بشرى تطرح أغنية «حاجة واحدة»

هذا وقد طرحت بشرى أحدث أغانيها بعنوان «حاجة واحدة» بمناسبة العام الجديد 2022، وروجت للأغنية من خلال حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بنشرها البوستر.

تتناول أغنية «حاجة واحدة» قصص متعلقة بالنساء وهي من تأليف وإخراج أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة، والفيديو كليب من إخراج محمود رشاد.