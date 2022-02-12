بـ300 جنيه فقط.. جراحة ناجحة لإزالة مياه زرقاء لطفلة بمجمع الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وتم إجراء الجراحة للطفلة، بعد تقييم مستوى النظر وضغط العين وفحص زاوية العين وقاع العين، وعرضها على أطباء الأطفال لمعرفة وجود أمراض عامة لدى الطفلة أو عيوب خلقية أخرى.
وأجريت جراحة لإزالة المياه الزرقاء للطفلة وفتح مسار لسائل العين، وذلك من خلال جرح صغير لم يتجاوز 1مم، باستخدام الميكروسكوب كما تمت العملية بدون غرز جراحية.
وتتكلف الجراحة بالقطاع الخاص أكثر من عشرة آلاف جنيه، وتم إجرائها للطفلة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، بنسبة مساهمة لم تتعدى 300 جنيه فقط.
أجريت الجراحة على يد فريق طبى متميز ضم مجموعة من أمهر الاستشاريين والأخصائيين فى جراحة العيون بمجمع الإسماعيلية الطبى.
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