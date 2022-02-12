حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 12-2-2022

حظك اليوم السبت برج الحمل12-2-2022
مهنيًا: لا تتراجع عما بدأته وعليك أن تستمر فيه باستماتة وأن تثبت للجميع أنك جدير بالثقة.
عاطفيًا: لا تفكر في الماضي وعليك أن تلقي به وراء ظهرك حتى تستطيع أن ترى من ينتظرك ويحبك.
توقعات برج الثور اليوم السبت12-2-2022
مهنيًا: قد تمر بيوم صعبًا مهنيًا، ولكن كل ما عليك فعله حتى تستطيع تجاوزه أن تتحلى بالصبر والهدوء.
عاطفيًا: أنت بصدد يوم رومانسي جدًا؛ فقد يعترف لك الحبيب عن مدى حبه لك وتشعر أنك وصلت إلى مبتغاك.
حظك اليوم في الحب برج الجوزاء12-2-2022
مهنيًا: لا تفتعل المشاكل لسوء وضعك الشخصي، وحاول أن تفصل بين العمل والحياة الشخصية.
عاطفيًا: تسوء العلاقة بينك وبين الحبيب أكثر وأكثر، وتشعر أنك قد فعلت كل شيء إلا أنك عليك الرحيل.
حظك اليوم السبت برج السرطان12-2-2022
مهنيًا: لا تضغط على نفسك، وقد يكون عليك الاستراحة قليلًا حتى تستطيع المواصلة فيما بدأته.
عاطفيًا: تجنب إثارة غضب الشريك اليوم؛ حتى لا تصل معه إلى طريق مسدود لن تجد له مخرجًا.
حظك اليوم السبت برج الأسد12-2-2022
مهنيًا: قد تدفع ثمن مغالاتك في بعض الأمور اليوم مولود الأسد، وعليك تقبل الأمر بهدوء وابتسامة.
عاطفيًا: لا تجعل الأمور تتفاقم مع الحبيب، وعليك احتواء الأمر سريعًا حتى لا تخسره وتندم بشدة فيما بعد.
برج العذراء اليوم12-2-2022
مهنيًا: يسير يومك المهني بهدوء، وتنعم ببعض السلام النفسي في العمل اليوم
عاطفيًا: تكون سريع الغضب اليوم، ولن تستطيع احتواء العديد من المواقف؛ فلا بأس بذلك.
حظك اليوم السبت برج الميزان12-2-2022
مهنيًا: تتألق في العمل اليوم كعادتك مولود برج الميزان، وقد تتلقى مكافأة أو منصب جديد كنت تسعى إليه.
عاطفيًا: كن لينًا مع الشريك أكثر من هذا مولود الميزان حتى لا تخسره، وحاول أن تهاديه بالكلمات الرومانسية والورود.
حظك اليوم السبت برج العقرب12-2-2022
مهنيًا: لن تستطيع العمل اليوم، وإذا عملت لن تكون قادرًا على إتمام جميع الأعمال الموكلة إليك.
عاطفيًا: تزداد حالتك الصحية سوءً وتبدأ في الشعور بالخوف والقلق الشديدين، وقد تذهب إلى الطبيب مرة أخرى.
حظك اليوم السبت برج القوس12-2-2022
مهنيًا: تشرق مهنيًا اليوم، وتكون قادرًا على إتمام العديد من الأعمال ببراعة وسهولة وتتلقى الإشادة.
عاطفيًا: تنعم بلحظات سعيدة مع الأسرة اليوم، وتخيم أجواء السعادة والرومانسية عليكم.
حظك اليوم السبت برج الجدي12-2-2022
مهنيًا: حاول أن تصل إلى مبتغاك اليوم؛ فالأفلاك تدعمك، وتمنحك الحظوظ اللازمة لذلك.
عاطفيًا: أحيانًا يكون الصمت أبلغ رد، وطريقة بسيطة لحل المشاكل؛ فحاول أن تلتزم بالصمت اليوم.
حظك اليوم السبت برج الدلو 12-2-2022
مهنيًا: لا تجعل بعض الأمور المهنية الطارئة تتسبب في إزعاجك أو يأسك وعليك التحلي بالصبر.
عاطفيًا: تتشاجر مع الحبيب اليوم بسبب غيرتك الشديدة عليه
حظك اليوم السبت برج الحوت12-2-2022
مهنيًا: تتعرقل خطواتك وتتعثر بشدة وقد لا تجد لها حلًا لعدة أيام مقبلة، وتشعر بيأس شديد.
عاطفيًا: انتبه حتى لا تخسر من تحب ببعض القرارات المتسرعة وعليك بالحكمة والتروي.
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