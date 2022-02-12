مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة الأهلي ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

ويرصد تحيا مصر مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات كأس العالم للأندية يخوض فريق الهلال مباراته ضد الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات SSC7 HD تقام مباراة تشيلسي ضد فريق بالميراس والتي من المقرر إفامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات عبر قنواتSSC7 HD مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يخوض فريق مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في تمام الساعة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium يخوض فريق إيفرتون ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium برينتفورد كريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium يخوض فريق نوريتش سيتي مباراته ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني فياريال ريال مدريد في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD يخوض فريق رايو فاليكانو ضد أوساسونا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD يخوض فريق أتلتيكو مدريد ضد خيتافي في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا يخوض فريق الترجي مباراته ضد جوانينج جالاكسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD تقام مباراة الزمالك ضد فريق بيترو أتلتيكو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD

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