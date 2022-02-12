رسمياً.. مرتضى منصور رئيساً لنادي الزمالك لفترة ثالثة على التوالي

/678904/رسميا-مرتضى-منصور-رئيسا-لنادي-الزمالك-لفترة-ثالثة-على-التوالي

اسفرت انتخابات نادي الزمالك 2022، على فوز مرتضى منصور، بمقعد رئاسة الزمالك، والتي تأتي للمرة الثالثة على التوالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تفوق مرتضى منصور على غريمة أحمد سليمان، في منافسة قوية وشرسة، شهدها ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بالقلعة البيضاء.

عقدت الجمعية العمومية بنادي الزمالك من صباح أمس الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري، على التصويت لإنتخاب مجلس إدارة جديد لفترة 2022/ 2026.

وجاءت نسبة نجاح مرتضى منصور 21109 صوت، متفوق على أحمد سليمان صاحب الـ 15928 صوت، وعمر جلال حسن محمد هريدي، صاحب الـ 958 صوت.

أحمد مرتضى منصور

وقال: "أحمد مرتضى منصور: نقطة ومن أول السطر، واللجنة اللي جاية تكمل على السابق".

وأضاف: "مصر بتتقد بدرجة كبيرة في الإنشاءات والزمالك هيكون فيها الفترة القادمة بإذن الله".

واختتم: "ستاد الزمالك بأرض السادس من أكتوبر، سيكون هناك تطور في العملية الإنشائية الفترة المقبلة بشكل كبير وسريع".

مرتضى منصور يفتح النار على أحمد سليمان

شن مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس بنادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على أحمد سليمان المرشح أمامه.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".

وزاد: " أنتو هتخلوها خرابه، النادي على ايديكو هيخرب تغير ايه اللي بتتكلموا عليه، هو في زمالك أحسن من اللي معمول دلوقتي".

وأردف: "أنا لساني طويل على الحرامي والحشاش، اللي مش هيحترم نفسه هو عارف هيحثله ايه، وبعد الانتخابات الحساب عسير مع الكل، ولن أترك حقي".

مرتضى منصور عن فاعليات انتخابات الزمالك

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".

وزاد: " أنتو هتخلوها خرابه، النادي على ايديكو هيخرب تغير ايه اللي بتتكلموا عليه، هو في زمالك أحسن من اللي معمول دلوقتي".

وأردف: "أنا لساني طويل على الحرامي والحشاش، اللي مش هيحترم نفسه هو عارف هيحثله ايه، وبعد الانتخابات الحساب عسير مع الكل، ولن أترك حقي".