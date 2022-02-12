مرتضى منصور: هديتي الأولى لجمهور الزمالك تجديد عقد أشرف بن شرقي

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أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمرشح للمرة الثالثة على منصب الرئاسة، في فاعليات انتخابات القلعة البيضاء 2022، على تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم.

يأمل عشاق ومحبي جماهير الزمالك، تجديد عقد بن شرقي في أقرب وقت ممكن، بعد إقتراب عقد اللاعب على الإنتهاء، والذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

أول قرارات مرتضى منصور في حالة فوزه بالإنتخابات

وجاء وعد مرتضى منصور، بوعده بتجديد عقد أشرف بن شرقي، في أول خطوة وهدية على فوزة من انتخابات الزمالك 2022، والتي لم يتبين رسمياً حتى.

أكد مراسل دوت الخليج من داخل لجان فرز صناديق انتخابات نادي الزمالك، والتي وصل نسبة الفرز في الوقت الحالي إلى 70 % منها بعد مرور ساعات قليلة من غلق باب التصويت.

وأضاف مراسلنا أن نسبة الإصوات في الـ 70 % من الصناديق التي تم فرزها، تذهب لقائمة أحمد سليمان.

تشهد انتخابات نادي الزمالك 2022 على منافسة قوية وشرسه، بين قائمتي مرتضى منصور، وأحمد سليمان.

أحمد مرتضى وأحمد سليمان

وتابع أحمد سليمان وقائمته عمليات الفرز من داخل الخيمة، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ويتجولون على على جميع المقرات.

وصافح أحمد مرتضى اعضاء قائمة أحمد سليمان في حديث ودي بينهم، يد على الود والمحبة بينهم، بالرغم من تنافسهم.

مرتضى منصور لـ أحمد سليمان: «بطل اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك»

شن مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس بنادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على أحمد سليمان المرشح أمامه.

مرتضى منصور

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".

وزاد: " أنتو هتخلوها خرابه، النادي على ايديكو هيخرب تغير ايه اللي بتتكلموا عليه، هو في زمالك أحسن من اللي معمول دلوقتي".

وأردف: "أنا لساني طويل على الحرامي والحشاش، اللي مش هيحترم نفسه هو عارف هيحثله ايه، وبعد الانتخابات الحساب عسير مع الكل، ولن أترك حقي".