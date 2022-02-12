/678898/أحمد-فتحي-مش-شرط-تحقق-حلمك-من-أول-مرة-وحلمت-أكون-برلماني-وانا-في-الجامعة

تحدث النائب أحمد فتحى، المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن اهتمامه بالدراسة منذ صغره قائلا:” تعودت منذ صغري على دراسة أى شئ قبل الدخول فيه، .. حيث أن أي قرار قبل ماخده لازم اكو ندارسه كويس .

دوت الخليج

وتابع خلال لقاءه عبر برنامج شغل عالي، تقديم الإعلامية دينا عبد الكريم، المذاع عبر قناة CBC ،:” كنت فى المدرسة غاوى ادخل اتحاد الطلبة من أجل العمل على تغيير نظرة الاساتذه للطالب المثالي والذي يلا يجلب ان يكون بالضرورة متفوق في المزاكرة فقط، بل يمكن ان يكون متوفق في شيء أخر ".

الطالب المثالي

وتابع عضو تنسيقية شباب الاحزاب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، ان خلال فترة الجامعة حصل على الطالب المثالي، نظرا لما قام به من مجهودات، حيث تم العمل على شن حملات لمنع التدخين ، مضيفا كنت اهدف إلى عمل كيان شباب القادة شباب القادة وهو ما تم عمله بالفعل من أجل خدمة اكبر عدد من الشباب في مصر.

وتابع:” مش شرط تحقق حلمك من أول مصر، كان نفسي ارشح نفسي بمجلس الشعب وانما في الجامعة، وقولت اقدر اسس كيان شباب القادة من اجل تدريب شباب الجامعات وتأهيلهم.

التطوع في ادارة المسئولية المجتمعية

ونوه النائب أحمد فتحي: :” تطوعت في ادارة المسئولية المجتمعية.. قعدت اربعتاشر سنة في عمل مبادرات كبيرة تخدم إلى تطوير رؤية الشباب وخدمة اكبر عدد من المحافظات، وعملنا على توفير اكبر قدر من الاموال والدعم لهذه المبادرات”