بعد دعم الاتحاد المصري الأسبان أمام الزمالك.. ياسمين الخطيب:«فضيحة أخلاقية وحسام حداد قال رأيه الشخصي» 

/678902/بعد-دعم-الاتحاد-المصري-الأسبان-أمام-الزمالك-ياسمين-الخطيبفضيحة-أخلاقية-وحسام-حداد-قال-رأيه-الشخصي

استنكرت الإعلامية ياسمين الخطيب ما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة بشأن دعم النادي الأسباني في مباراته أمام نادي الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية.

ياسمين الخطيب عن تشجيع الاتحاد المصري لكرة السلة للفريق الاسباني: فضيحة اخلاقية

وقالت ياسمين الخطيب عبر صفحتها الشخصية فيس بوك:” فضيحة أخلاقية قبل ما تكون رياضية.. الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة منزلة تويتة بتشجع النادي الأسباني في مباراته أمام نادي الزمالك (((المصري))) في بطولة كأس العالم للأندية! “.

ياسمين الخطيب: حسام حداد قال رايه الشخصي

وتابعت الخطيب:” للتذكرة: من كام يوم الدنيا اتقلبت عشان مذيع قال "الأهلي لا يمثل مصر"! مع إنه كان بيقول رأيه الشخصي، مش تويتة على الصفحة الرسمية للاتحاد! .. لأ وإيه.. كاتبها بالأسباني.. ماعرفتكش أنا كده!”.

مباراة الزمالك وبورجوس في كأس العالم للأندية

جدير بالذكر أن يبدأ نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة التي تستضيفها مصر، بمواجهة صعبة ضد سان بابلو بورجوس الإسباني.

وتستضيف مصر منافسات مونديال الأندية لكرة السلة في الفترة من 11 فبراير/ شباط إلى 13 من نفس الشهر.