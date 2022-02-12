/678897/محمد-إسماعيل مصر-تستورد-أكثر-من-5-ملايين-طن-من-الوقود-لتكفي-احتياجاتها

أكد محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أزمة كورونا نتج عنها تدني في اسعار البترول والبنزين، موضحا ان لجنة تسعير البترول موجودة من 2018 وكانت مقتصرة على تسعير بنزين 95، اما بعد ذاك في 2019 بدات في بقية الاسعار الاخرى لبنزين 80 و92، منوها ان تسعير البنزين جاء بسبب الارتباطات العالمية في هذا الشأن، حيث أن مصر تستورد أكثر من 5 ملايين طن من الوقود لتكفي احتياجاتها.

دوت الخليج أسعار خام برنت البنزين في البورصة العالمية يؤثر على تسعير الوقود جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها عبر ببرنامج كلام في السياسة تقديم احمد الطاهري المذاع على قناة اكسترا نيوز، مشيرا إلى أن أسعار خام برنت البنزين في البورصة العالمية يؤثر على تسعير الوقود، منوها ان لم يتم التاثر بارتفاع اسعار البنزين الاخيبرة قائلا:” انا كنائب لم أجد أي شكاوى بشأن هذا الامر وذلك لان التاثر يكون بارتفاع اسعار السولار، والذي يشعر به المواطن، لكثرة استعمالاته، نظرا لثبات سعره. توسع الدولة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحدث اسماعيل عن مدى توسع الدولة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحا أن هذ الاشكالية وفرت على الموازنة العامة 8 مليار جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد إسماعيل: مصر تستورد أكثر من 5 ملايين طن من الوقود لتكفي احتياجاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.