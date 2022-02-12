/678896/أحمد-مرتضى-يكشف-عن-نتيجة-انتخابات-الزمالك-ويؤكد-على-الإستمرارية-البنائة-بالنادي

كشف أحمد مرتضى منصور لمراسل دوت الخليج في وسط عمليات الفرز بإنتخابات الزمالك، على التطورات القادمة في النادي ومشاريعه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما أكد على فوزه بمقعد العضوية فوق السن، قبل ظهور النتيجة الرسمية من قبل اللجنة العامة المسئولة عن انتخابات الزمالك، كما أكد على تفوق قائمة والدة مرتضى منصور حتى الأن في الفرز الفردي.

تصريحات أحمد مرتضى لـ دوت الخليج

وقال: "أحمد مرتضى منصور: نقطة ومن أول السطر، واللجنة اللي جاية تكمل على السابق".

وأضاف: "مصر بتتقد بدرجة كبيرة في الإنشاءات والزمالك هيكون فيها الفترة القادمة بإذن الله".

واختتم: "ستاد الزمالك بأرض السادس من أكتوبر، سيكون هناك تطور في العملية الإنشائية الفترة المقبلة بشكل كبير وسريع".

انتخابات الزمالك 2022

تشهد انتخابات نادي الزمالك 2022 على منافسة قوية وشرسه، بين قائمتي مرتضى منصور، وأحمد سليمان.

وتابع أحمد سليمان وقائمته عمليات الفرز من داخل الخيمة، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ويتجولون على على جميع المقرات.

وصافح أحمد مرتضى اعضاء قائمة أحمد سليمان في حديث ودي بينهم، يد على الود والمحبة بينهم، بالرغم من تنافسهم.

مرتضى منصور لـ أحمد سليمان: «بطل اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك»

شن مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس بنادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على أحمد سليمان المرشح أمامه.

مرتضى منصور عن فاعليات انتخابات الزمالك

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".

وزاد: " أنتو هتخلوها خرابه، النادي على ايديكو هيخرب تغير ايه اللي بتتكلموا عليه، هو في زمالك أحسن من اللي معمول دلوقتي".

وأردف: "أنا لساني طويل على الحرامي والحشاش، اللي مش هيحترم نفسه هو عارف هيحثله ايه، وبعد الانتخابات الحساب عسير مع الكل، ولن أترك حقي".