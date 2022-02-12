/678895/بمكالمة-هاتفية-معها-عمرو-أديب-يحسم-الجدل-حول-عودة-شيرين-عبد-الوهاب-لـ-حسام-حبيب

حسم الإعلامي المصري عمرو أديب الجدل حول عودة النجمة المتألقة شيرين عبد الوهاب للمطرب حسام حبيب، وذلك بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا شائعة عودتهما من جديد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مكالمة الإعلامي عمرو أديب مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

عمرو أديب ينفي عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب

وقال أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»: "كلمت شيرين عبدالوهاب ونفت كل الشائعات دي وقالت أنها مش حقيقية، وأضافت كمان أنه لو في حاجة جديدة بخصوص الموضوع دا يا هي هتقول يا حسام اللي هيقول.. وأن العلاقة بينهم جيدة ومش متخانقين".

وسبق وأن خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها، وطالبًا جمهورها بعدما الاستماع لتلك الشائعات والاهتمام بكل ما هو جديد من أعمالها الغنائية.

عمرو أديب يساند الإمارات العربية

على الصعيد الآخر، حرص الإعلامى عمرو أديب على دعم دولة الامارات العربية المتحدة بعد الإنفجار الذى وقع في المنطقة الصناعية.

وغرد عمرو أديب عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلاً: " كلنا مع الامارات وكل المدن هى ابو ظبى.. مثلما كنتم سندا وظهرا سنكون دائم بجانب اهل الامارات وابناء العظيم الشيخ زايد”.

وتابع أديب: "يبدو ان هزيمه شبوه افقدتهم عقولهم وعقول من يقف ورائهم . الامن والامان للامارات واهل الامارات”.

عمرو أديب يتوقع زيادة الأسعار وأعداد إصابات كورونا

هذا وقد فجر عمرو أديب عدد من المفاجأت السارة خلال برنامجه “الحكاية” المذاع على فضائية Mbc مصر قائلًا: "الكورونا لم ولن تنتهي، حاجتين بيزيدوا بس الأسعار والكوفيد.. كل حاجة هتزيد في 2022 سواء مواد خام أو مواد أساسية".

وتابع: "مش عيدنا واتفسحنا واتبسطنا.. كل حاجة هتوقف، هو كده لسه مفيش حاجة زادت في بطاقة التموين.. حالات كورونا بتزيد عن 100 ألف في أوربا و 200 ألف في أمريكا، لحد دلوقتي مفيش دولة عندها جرأة تغلق على نفسها".

وأضاف عمرو أديب: "هيبقى في من 3 ل 4 أيام شغل من المنزل في العالم الخارجي.. طلبوا برا أن ميتعملش حفلات رأس سنة، لسه قدامك سكة طويلة في 2022 فمتندهش".