المفتى: مدعو النبوة مرضى عليهم اللجوء للأطباء النفسيين للعلاج

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، ردًّا على سؤال لمشاهد يستفسر عن حكم من يدَّعى النبوة أو يدَّعى أنه المهدى المنتظر: إن رسالة النبى محمد صلى الله عليه وسلم هى آخر الرسالات، وهو عليه الصلاة السلام خاتم الأنبياء والمرسلين.





واستدل المفتى، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ"، وكلمة خاتم تعنى أنه ختم الأنبياء، فلا ينال مقام النبوة بعده أحد، وفى "الصحيحين" وغيره، عن أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وَإِنَّهُ لَا نَبِى بَعْدِي". وتابع: "بناء على هذه النصوص الثابتة والمتواترة فلا نؤمن ولا نعترف ولا نلتفت لمن يدَّعى النبوة، فهذا كذب، وهؤلاء مرضى عليهم اللجوء للأطباء النفسيين للعلاج، فضلًا عن أن هذا الادِّعاء أمر ممقوت ومذموم شرعًا وصاحبه على خطر عظيم للغاية".

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