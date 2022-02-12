شيرين عبد الوهاب تفتتح برنامج الدوم بأغنية «وطنية»

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تم اليوم عرض أول حلقة من برنامح “الدوم” الذي شعاره “بوابة النجوم”، والذي قام بإفتتاح البرنامج هو الفنان يوسف عثمان الذي وصف الدوم بأنه أكبر برنامج في الشرق الأوسط لإكتشاف المواهب المصرية وخاصةً لثلاث فئات وهي :غنا، تمثيل، التقديم التلفزيوني.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل أكبر برنامج “الدوم” لإكتشاف المواهب المصرية بالشرق الأوسط.

برنامج الدوم يخدم المجتمع

هو برنامج يهدف لخدمة المجتمع، وبرنامج الدوم بالتعاون بين وزارة الثقافه ووزارة الشباب والرياضة، وهو برنامج مصري 100%، ويشمل البرنامج الـ27 محافظة وتابع لمجموعة المتحدة، والبرنامج يشمل اكتشاف مواهب الفنون والثقافة والرياضة.

برنامج الدوم

وتم بناء الدوم في 1000 ساعة عمل، بمجهود حوالي 500 فني في جهود مستمرة دون توقف، وكان أبرز الحاضرين في الفقرة الإفتتاحية للبرنامج عدد من نجوم الفن والإعلام منهم: لميس الحديدي، هاله صدقي، أشرف ذكي، ليلي علوي، الهام شاهين، طارق العريان، يوسف الشريف، كريم عبد العزيز، يسرا، شريف منير، حميد الشاعري، امير كرارة، وهو برنامج مصري بإيادي مصرية 100% .

الحلقة الأولى من برنامج الدوم

وحسبما قال المقدم يوسف عثمان أن الحلقة الأولى من الدوم

13 حلقه، حلقه النهاردة استثنائية.حلقة إستثنائية وستبدأ المنافسة في برنامج الدوم من الحلقة القادمة، والتي ستكون يوم الجمعة القادمة الذي سيوافق 18 فبراير، وسيذاع على قناة on tv.

شيرين عبد الوهاب تفتتح البرنامج

افتتحت الفنانة شيرين عبد الوهاب برنامج الدوم بأغنية لمصر، ووصفتها المقدمة بـ”شيرين الصوت الرسمي لمشاعرنا”، وتعبتر شيرين أول صوت في إنطلاقة الدوم.ب

وعبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بشكل كبير بشأن إِتراكها في حدث ضخم مثل برنامج الدوم، وقالت شيرين:” إن شاء الله يكون وشي حلو عالمتسابقين، هعتبر نفسي أول موهبه في مصر خدت المكانه وكنت محظوظه إني اقف عالمسرح النهارده و بشكر الدولة إنها بتراعي المواهب المصرية وألف شكر للي عمل البرنامج ده”.

شيرين عبد الوهاب تتألق في افتتاح برنامج الدوم

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب متابعيها صور من حفل الإفتتاح عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقد ظهر خلالهما بشعر أكثر طولًا مما كانت عليه الفترة السابقة واختارت ميكاب جذاب أبرز ملامحها الأنثوية بشكل جميل.