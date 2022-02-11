/678881/فريق-سلة-الزمالك-يخسر-أمام-بورجوس-الإسباني-في-نصف-نهائي-كأس-العالم

انتهت أحداث مباراة فريق الزمالك لكرة السلة، مع نظيره بورجوس الإسباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية خلال المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة بخسارة فريق القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الزمالك أحداث المباراة بشكل لائق إلا أن الفريق الإسباني "بطل أوروبا" تمكن من التفوق في الفترة الأولى بنتيجة 23- 16، واستمر تفوق حامل لقب البطولة في الفترة الثانية الذي أنهاه لصالحه بنتيجة 44 - 34.

واستمر تفوق بطل أوروبا في شوط المباراة الثاني حيث نجح في إنهاء الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 63-47، قبل أن ينهي الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 78-61.

الزمالك يواجه بطل أمريكا الشمالية على المركز الثالث

وسيواجه الزمالك فريق ليكلاند ماجيك الأمريكي لتحديد المركز الثالث في البطولة، بينما يلعب بورجوس الإسباني المباراة النهائية أمام فلامنجو البرازيلي.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة حسن مصطفى بمدينة أكتوبر، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.

جمهور الزمالك في مباراة دوري أبطال إفريقيا

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وطالب رئيس النادي الجماهير بأن تؤازر الفريق في مباراة بطل أنجولا في ظل أهمية اللقاء، كما طالبهم بمساندة فريق السلة غدا في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتيكو الأنجولي، غداً السبت في لقاء يجمع بين الفريقين في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2021/2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو الأنجولي، غداً في الساعة السادسة مساء، في لقاء يشهد عليه استاد القاهرة الدولي.