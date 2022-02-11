/678883/وزير-الشؤون-الإسلامية-السعودي-نعمل-بتوجيهات-خادم-الحرمين-لنشر-الوسطية-ومحاربة-الإرهاب-والغلو

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وزارتي الشؤون الإسلامية بالسعودية والأوقاف المصرية تسير في نفس المسار متفقين في الرؤية، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذين يعملون بجد ويسعون لنشر الوسطية والاعتدال ونشر الرحمة، وفق ما جاء في كتاب الله والسنة النبوية، وفهم السلف الصالح الذي يدعو إلي نبذ العنف والإرهاب".

دوت الخليج

وزير الشؤون الإسلامية السعودي: نعمل بتوجيهات خادم الحرمين لنشر الوسطية ومحاربة الإرهاب والغلو

جاء ذلك في تصريح عقب وصوله مطار القاهرة الدولي حيث كان في استقباله الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وسفير خادم الحرمين الشريفين جمهورية مصر أسامة بن أحمد نقلي.

التعاون المثمر بين وزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بالمملكة

ونوه وزير الشؤون الإسلامية السعودي، إلى التعاون المثمر بين وزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية والأوقاف، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، لدعوته حضور المؤتمر الدولي الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال آل الشيخ:"أنا على يقين أن المؤتمر سينتج عنه قرارات جيدة تخدم البشرية ككل، وتحقق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال اتفاقنا سويا على نشر مبادىء الوسطية والاعتدال والرحمة، ومحاربة الغلو والإرهاب ".

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد مختار جمعة بوزير الشؤون الإسلامية بالسعودية، والوفد المرافق له، موجها التحية والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على الجهود العظيمة التي يبذلونها لخدمة الإسلام، مضيفا:" كما أخص بالشكر وزارة الشؤون الإسلامية على عملها الدؤوب في مواجهة الإرهاب والتطرف".

وقال جمعة:"نحن في مواجهة حقيقية مع الإرهاب، وهدفنا مشترك وهو البحث عن صحيح الدين ونواجه التطرف وليس التدين"، مؤكداً أن مشاركةوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية في مؤتمر "عقد المواطنة" إضافة وقوة داعمة للمؤتمر، متابعا:"التعاون بيننا ممتد في جوانب متعددة وهدفنا خدمة الدين والوطن".

حضر مراسم الاستقبال، الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع التفتيش، والسيد محمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة السعودية لدى القاهرة.

ومن المقرر أن يلقي وزير الشؤون الاسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ، الاثنين، الدورة الـ١٣ للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، التي تعقد بالقاهرة، الاثنين المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.