السفارة الألمانية:وزيرة الخارجية تصل مصر فى أول زيارة لها بعد توليها منصبها

جدة - نرمين السيد - وأشارت السفارة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى أن بيربوك ستجرى محادثات سياسية فى القاهرة حتى غد السبت الموافق 12 فبراير الجارى.

وتابعت أن "هذه هى أول زيارة رسمية تجريها وزيرة الخارجية الألمانية إلى القاهرة منذ أن تولت منصبها فى شهر ديسمبر الماضى، ما يؤكد دور مصر المهم".