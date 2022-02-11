إدراج مشروع إنشاء مستشفى الرمد بقنا ضمن الخطة الاستثمارية

ويأتى ذلك انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بضرورة الاهتمام بالمشروعات الحيوية التى تقدم خدمات هامة لأبناء محافظة قنا وعلى رأسها المشروعات الصحية، واستمرارا لمنهج التطوير والتحديث بالمنظومة الصحية الذى تتبعه مديرية الصحة بقنا.
ومن جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس، إن إنشاء مستشفى الرمد بقنا، والذى كان حلما طال انتظاره يعد نقلة هامة فى طريق تقديم الخدمات الطبية الدقيقة بالمحافظة بما يسهل على المواطن حصوله على الخدمة الطبية اللازمة دون عناء.
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