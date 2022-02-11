/678882/محمد-عزمي-الرؤية-الضبابية-أوصلت-الإخوان-لسدة-الحكم-بعد-ثورة-يناير

قال النائب محمد عزمي، وكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الفترة السائدة إبان ثورة يناير كانت تشوبها الفوضى، على الرغم من نواياهم الطيبة في مطالبهم التي عرضوها آنذاك.

جاء ذلك خلال لقاءه بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والذي تديره النائبة نشوى الشريف نائبة التنسيقية، بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، منوها أن الجميع لم يلاحظ أثناء الثورة أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعمل لمصالحها من أجل الاستيلاء على الحكم .

وأشار النائب محمد عزمي، وكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إلى انه كان يوجد فوضى خلال هذا الامر حيث كان هناك حصار مسلح على المحكمة الدستورية وأيضا مدينة الإنتاج الإعلامي ، موضحا أن الشباب في ثورة يناير اعتصموا ولم يذهبوا بعد ذلك مما أتاح الفرصة امام الاخوان الخونة لسرقة أهدافها.

واستفاض النائب محمد عزمي في حديثه عن الرؤية الضبابية التي سادت لدى البعض ، والتي أوصلت جماعات الاخوان الإرهابية للحكم.

وتحدث نائب التنسيقية عن الحقوق والحريات في المجتمع المصري، موضحا أن لجنة العفو الرئاسي أصبحت تصدر احكام الافراج عن العديد من المحكوم عنهم، بالإضافة القضاء على ظاهر ة الاختفاء القصري، حيث أن هذه الخطوات الحقيقية هي التي يتم البناء عليها للوصول إلى الجمهورية الجديدة.