بعزف ذوي الهمم.. بدء عرض مسرحية كنز الدنيا لـ أشرف عبد الباقي

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بدأت الآن مسرحية كنز الدنيا بعزف زوي الهمم للفنان أشرف عبد الباقي والأطفال من ذوي الهمم الخاصة، وجاء من أبرز الحضور الأطفال الصغيرة، ومن المتوقع أن تحظى هذه المسرحية بإعجاب كبير من قبل الجمهور، حيث توقع لها العديد من نجوم الفن النجاح الباهر.

دوت الخليج يرصد لكم بدأ مسرحية كنز الدنيا للفنان أشرف عبد الباقي والأطفال من ذوي الهمم الخاصة.

كنز الدنيا تبدأ بعزف ذوي الهمم

بدأت المسرحية “كنز الدنيا” بمقطوعة موسيقية لذوي الهمم الخاصة، وهي تعتبر أول تعاون بين الفنان أشرف عبد الباقي والأطفال ذوي الهمم الخاصة.

الأطفال الصغيرة أبرز الحضور

تعتبر مسرحية كنز الدنيا أول تعاون مشترك بين الفنان أشرف عبد الباقي وأطفال من ذوي الهمم الخاصة، وجاء أول الحضور من الأطفال الصغيرة.

الوزراء يحضرون العرض الخاص لـمسرحية كنز الدنيا

وقد حضر عدد كبير من الوزراء أمس في العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا، وجاء ذلك بحضور كل من وزير الإتصالات الدكتور عمرو طلعت، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم كما حضرت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، واستمتعوا في بداية عرض المسرحية بعزف فرقة المكفوفات “النور والأمل” لمقطوعة موسيقية نالت إعجابهم بشدة.

العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا

صعد على المسرح مجموعة من الوجوه الشابة، والذين يعدوا من أصحاب الموهبة الكبيرة، ومن بينهم شباب من ذوي الهمم الخاصة، وبشكل خاص الشباب من ذوي الهمم الذين شاركوا في إحتفالية “قادرون بإختلاف”، والتي أُقيمت في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بحضور عدد نواب مجلس الشعب، وكل من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي ووقيادات الشركة المتحدة المتخصصة للخدمات الإعلامية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر.

صحافة وإعلام في مسرحية كنز الدنيا

وقد حضر عدد كبير من الصحفيين منهم كلًا من: وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أحمد الطاهري رئيس تحرير روزاليوسف، بالإضافة لمحمد الباز الكاتب الصحفى، وأيضًا جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، ووجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد، كما حضر عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية.

وحضر أيضًا العديد من الإعلاميين جاء من ضمنهم: عمرو عبد الحميد، آية عبد الرحمن ونشأت الديهي، عمرو خليل، إيمان عز الدين كما حضر أيضًا رئيس تحرير إكسترا نيوز الأستاذ خالد مرسى.