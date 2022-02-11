بقرى «حياة كريمة» .. قافلة متنقلة لتلقيح المواطنين ضد كورونا فى مطوبس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بأنه ضمن مبادرة حياة كريمة جرى توجيه قافلة طبية للمرور على قرى مركز مطوبس ولمدة 4 أيام، وذلك لتطعيم المواطنين فى هذه القرى ضد فيروس كورونا.





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