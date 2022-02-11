مفتى الجمهورية: منظومة القيم والأخلاق العنوان الحقيقى للإسلام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن منظومة القيم فى الإسلام تمتاز بكونها بناءً حقيقيًّا تتعاون فيه كل العناصر وتتساند به كل المجالات، فهى مرتبطة بالعقيدة والعبادات وتسرى فى المعاملات ويمتزج خلالها المثالى بالواقع العملى، ويسير إطارها القطعى مع المرونة فى المضمون بطريقة حكيمة متكاملة لا متناقضة ولا متعارضة.





جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا أن الإسلام ركز على أهمية الأخلاق، وهى مرتبة الإحسان التى ذكرها المصطفى فى حديث سيدنا جبريل معه، والإحسان من حيث استقرارُه فى القلب هو ما ينظِّم مسألة الأخلاق ويراقبها ليرقِّيها، كما أن طريق الإنسان فى المحافظة على حياة ضميره، وطهارة فطرته يحصل من خلال مراقبة الله تعالى فى جميع الأحوال، والأقوال، والأفعال، والحركات، والسكنات.

وأوضح أن منظومة القيم والأخلاق هى العنوان الحقيقى للإسلام وللنبى محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع الرسل والأديان السماوية التى اكتملت ببعثته صلى الله عليه وسلم وفى ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ»، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ».

ولفت مفتى الجمهورية، النظر إلى أن الأحكام الشرعية وأهدافها تكاد تتطابق مع رسالة منظومة القيم وأهدافها فى الإسلام، فموضوعهما يتلاقيان بصورة تكاملية حيث يختصَّان بأفعال الإنسان المكلَّف وضبط سلوكياته، من أجل أن يكون صالحًا لا مشوَّهًا، وأن يكونَ أداة بناء لا أداة هدم وتدمير وإشاعة الفساد وظهور الفوضى والاضطراب فى الأرض.

وأكد أن الصدق يُعد من أوائل القيم الرفيعة بما له من أهمية، خصوصًا فى منظومة القيم والأخلاق، وهو قيمة ذات نفع حضارى عظيم فى بناء المجتمع، وأحد الأسس التى تزيد من روابط أفرداه وتؤكِّد على صِلَاتِه، بل إنها عامل نشط يثمر تزكية نفوس أفراده: رجاله ونسائه، صغاره وكباره حتى يكون -الصدق- سمة ذاتية فى شخصيتهم فيدخلوا فى زمرة الصدِّيقين ويستحقون ثوابهم، وقد مثَّل النبى صلى الله عليه وسلم النسق الأعلى فى ذلك فكان يلقَّب فى أهله فى مكة بـ"الصادق الأمين" فبتكرار ممارسة الصدق يصبح عادةً للإنسان ثم تتحول هذه العادة إلى قيمة راسخة وخلق ثابت؛ وعندئذٍ يُكتب العبدُ عند الله صدِّيقًا، وفى ذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا»، كما أنَّ الكذب تسلسل منطقى لأعمال الفساد وجحود الحق ومطاوعة الهوى ومقارفة المهلكات، وفى ذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا».

وشدَّد المفتى على أن الشرع الشريف حافظ على المجتمع من اختلاط الحق بالباطل وتشويه الصفات النبيلة واستغلالها فى ثوب الصدق لنشر الأكاذيب والشائعات، ولذلك فدار الإفتاء المصرية حريصة على ترسيخ الأخلاق النبيلة ونشرها بجيمع الوسائل الحديثة فى الفضاء الإلكترونى وغيره بتقديم منشورات وفيديوهات قصيرة تقدم كنصائح فى صورة كبسولات أخلاقية.

وحول الابتلاء الذى يصيب الإنسان أكَّد مفتى الجمهورية، أنَّ النَّص الشرعى يبيِّن أن المسلم بين دائرتين، دائرة الشكر ودائرة الصبر، لذا فالإنسان مبتلًى فى الكون.

وأوضَّح مفتى الجمهورية، أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم كان فى ذاته نموذجًا حضاريًّا بأفعاله وأخلاقه فى المجتمع، فقد كان رحمة مهداة، وكان خلقه القرآن، فكان يترجم الآيات القرآنية إلى أفعال، وقد علَّمنا كيفية التعامل الحضارى مع الناس، فلم يضرب أو يظلم أحدًا، ولم ينقض عهدًا، وكان شجاعًا فى الحرب وغير الحرب، وكان سهْلًا هيِّنًا لَيِّنًا حليمًا معطاءً كريمًا، بل أرشدنا إلى جميع الصفات النبيلة التى تحمل المسلم على مجانبة اللغو والكلام فيما لا يفيد، والفحش من القول ومنكر العمل.