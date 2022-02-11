بشعر أكثر طولًا.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفل افتتاح برنامج الدوم «صور»

/678878/بشعر-أكثر-طولا-شيرين-عبد-الوهاب-تتألق-في-حفل-افتتاح-برنامج-الدوم-صور

تألقت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور لها من حفل افتتاح برنامج «الدوم»، المقرر انطلاقه اليوم الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

دوت الخليج يرصد تألق شيرين عبد الوهاب في افتتاح برنامج «الدوم».

شيرين عبد الوهاب تتألق في حفل افتتاح برنامج الدوم

شاركت شيرين متابعيها صور من حفل الافتتاح عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي ظهر خلالهما بشعر أكثر طولًا مما كانت عليها وميكاب جذاب أبرز ملامحها الأنثوية.

وعلقت عبد الوهاب على الصور قائلة: "من افتتاح برنامج الدوم... بالتوفيق لكل المواهب المصرية".

برنامج الدوم

يُعد برنامج «الدوم» هو أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية، والذي سيتم عرضه اليوم الجمعة في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ONTV Egy.

وسبق وأن روجت شيرين للبرنامج من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث كتبت: " انتظروني غدًا الموافق 11 فبراير في أكبر برنامج لإكتشاف المواهب المصرية، والذي سيتم عرضه الساعة 11 مساءً على قناة ONTVEgy.. وحشتوني".

محامي شيرين عبد الوهاب يهاجم مروج شائعة عودتها لحسام حبيب

هذا وقد هاجم محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب الشخص الذى سرب خبر عوتها للمطرب حسام حبيب قائلا في تصريحات لقناة العربية: "فيه ناس دعاة شُهرة يحاولوا يتدخلوا في حياة المشاهير ويتمسحوا بيهم ويدعون وجود علاقة غير تقليدية بهم، ويدعون أنهم يعلمون ما لا يعلمه غيرهم.. وللأسف يسيئون للفنان وللجمهور".

وتابع المحامي حسام لطفي: ”إن البيان الإعلامي الصادر من الفنانة شيرين بأن حياتها الشخصية والزوجية خط أحمر وأن أى معلومات تتعلق بحياتها يجب أن تكون منها شخصيا، مشيرا إلى أن الحياة الخاصة لأى إنسان خط أحمر، والفنان هو من يحدد العلاقة التي تربطه بالغير، فإذا كان أحد الأصدقاء سمح لنفسه أن يسرب معلومة من وجهة نظره صحيحة يتحمل المسؤولية القانونية كاملة”.

شيرين عبد الوهاب ترد على شائعة عودتها لحسام حبيب

وكانت أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا تكشف خلاله حقيقة عودتها للفنان حسام حبيب، ونص البيان على: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”. وتابعت في البيان: “هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الألتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو السعادة بالجديد من الأغاني”.