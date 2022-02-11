/678874/عمرو-درويش-مطالب-ثورة-25-يناير-كانت-نبيلة-والدولة-تيقظت-لأصحاب-المصالح-الشخصية

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان التنسيقية سباقة في الحديث عن احداث هامة ومناسبات يجب ان يتم الحديث عنها من أجل الاستفادة من دروسها والتعلم من هذه التجارب، جاء ذلك تعليقا على ما تقوم به التنسيقية من عمل صالونات سياسية لمناقشة عدد من القضايا الهامة والحديث عن تجارب سابقة.

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جاء ذلك خلال لقاءه بصالون تنسيقية شباب الأحزاب تديره النائبة نشوى الشريف نائبة التنسيقية، بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، منوها أنه ما قبل ثورة 25 يناير كان يوجد العديد من المؤشرات الغير مطمئنة لما سيحدث بعد ذلك.

عمرو درويش: مطالب ثورة 25 يناير كانت نبيلة والدولة تيقظت لأصحاب المصالح الشخصية

وتابع النائب عمرو درويش أن الشعارات التي نادى بها ثورة 25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية كانت طموحات نبيلة للشعب ، ولكن يوجد بعض الأهداف المدمرة لعدد من الأشخاص المشاركة في الثورة من اجل مصالحهم ، ولكن بتكاتف المؤسسات المصرية والأجهزة الأمنية تم التيقظ لهذه الأهداف الغير نبيلة .