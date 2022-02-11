أحمد مرتضى يصافح أحمد سليمان وقائمته «صور»

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تحدث أحمد مرتضى منصور، مع هشام نصر واعضاء قائمة أحمد سليمان في حديث ودي بعد نهاية باب التصويت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصافح أحمد مرتضى اعضاء قائمة أحمد سليمان في حديث ودي بينهم، يد على الود والمحبة بينهم، بالرغم من تنافسهم.

وقال أحمد مرتضى بأن الذي سيفوز سنقول له مبروك، وأهم شئ يفيد نادي الزمالك، ويرفع من شأنه أكثر وأكثر.

وأكد أن هدف الجميع هو إفادة نادي الزمالك، وأهم شئ أن يوفر للمجلس القادم الإستقرار، والهدوء لكي يعمل بشكل جيد خلال الفترة القادمة.

اشتباكات بالأيدي بين مرتضى منصور وأنصار أحمد سليمان

حدثت اشتباكات قوية بين مرتضى منصور، وبعض مناصري أحمدي سليمان، عقب غلق باب التصويت الانتخابي.

وجاءت الاشتباكات بعدما تم غلق باب التصويت، وطالبهم مرتضى منصور بالخروج من الخيمة، ولكنهم رفضوا وهتفوا هتافات معادية ضده.

ليقوم الأخير برد فعل غاضب ضدهم ويشتبك معهم بجوار البعض من أنصاره قبل، أن يتم غلق باب ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ويتم تهدئه الموقف الذي حدث بينهم.

أحمد سليمان

وكتب أحمد سليمان عبر الصفحة الرسمية: "المؤشرات الأولية تؤكد تصدر قائمة اللواء أحمد سليمان"، في إشاره منه بأنه يتقدم على مرتضى منصور وعمر هريد على منصاب الرئاسة، فيما تتقدم قائمته بالكامل على باقي الاعضاء المرشحين.

وأضاف: " التغيير قـــادم مشاركة وحضور تاريخي مكثف لأعضاء نادي الزمالك".

وأكمل: " إقبال تاريخي وحضور مكثف وكل المؤشرات إيجابية وواضحة لمصلحة قائمة اللواء أحمد سليمان بفضل الله التغيير القــادم".

مرتضى منصور لـ أحمد سليمان: «بطل اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك»

شن مرتضى منصور المرشح على منصب الرئيس بنادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على أحمد سليمان المرشح أمامه.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك: " دا قرف اللي بتعمله دا انت والحرامية بتوعك، بلاش شغل الترهيب والإستفزازت اللي بتخوفوا بيها الاعضاء.

وأكمل: "عايز الاعضاء تنتخب واحد طالع بكفالة ٣٥ مليون جنية، خلي عندكوا دم وسيبوا الاعضاء تنتخب اللي شايفينوا صح".